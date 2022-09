Alpine jako pierwsza firma na rynku car audio oferuje integrację TIDAL

Alpine wprowadza integrację TIDAL dostępną poprzez bezpłatną aktualizację oprogramowania. Kompatybilne stacje multimedialne obejmują nowe modele Alpine Halo11 iLX-F115D, Alpine Halo9 iLX-F905D, iLX-705D oraz wszystkie warianty przeznaczone do samochodów kempingowych i kamperów wykorzystujące te produkty podstawowe. Alpine jest pierwszą firmą na rynku car audio oferującą pełną integracją TIDAL.

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości szybko staje się nowym standardem dla odtwarzania muzyki, a wraz ze wzrostem popularności formatów Hi-Res, wielu twórców muzycznych zaczyna wydawać nieskompresowane wersje „master” nagrań studyjnych swoich piosenek oraz albumów. Dźwięk Hi-Res Audio charakteryzuje się tym, że rejestruje i odtwarza szczegóły tracone w skompresowanych formatach plików o niższej jakości. Te szczegóły, takie jak oddech artysty lub subtelne interakcje z instrumentami, przyczyniają się do uzyskania wrażeń słuchowych, które kiedyś były zarezerwowane dla nagrań studyjnych, a z kolei pozwalają słuchaczowi doświadczyć muzyki zgodnie z pierwotnym zamierzeniem artysty.

Streaming oraz odtwarzanie plików muzycznych Hi-Res jest możliwe tylko za pośrednictwem źródeł dźwięku, które obsługują zamierzoną specyfikację Hi-Res. Korzystając z technologii Alpine High-Res; AlpineF#1Status (384kHz/64Bit) i Alpine Status System (192kHz/24Bit), nowa linia stacji multimedialnych Alpine jest w stanie odtwarzać muzykę w specyfikacji High-Res 96kHz/24Bit.

Od września 2022 roku użytkownicy z kompatybilnym radioodtwarzaczem Alpine mogą uzyskać dostęp do wysokiej rozdzielczości streamingu muzyki za pośrednictwem TIDAL, ciesząc się wyborem ponad 90 milionów utworów i 450 000 filmów. Subskrybenci TIDAL HiFi i HiFi Plus otrzymują bezstratny dźwięk i opcje muzyki o wysokiej wierności, uzyskując doskonałą jakość dźwięku, która podnosi przyjemność płynącą ze słuchania muzyki. TIDAL Masters, dostarczane we współpracy z Master Quality Authenticated (MQA), umożliwia subskrybentom HiFi Plus słuchanie muzyki dokładnie tak, jak artysta chciał, by dany utwór brzmiał. Dzięki tysiącom profesjonalnie wyselekcjonowanych list odtwarzania użytkownicy mogą słuchać wszystkich gatunków i odkrywać nowych artystów za pośrednictwem TIDAL Rising.

Klienci uzyskują dostęp do wybranych funkcji TIDAL bezpośrednio z poziomu stacji multimedialnej Alpine, w tym „My Mix”, spersonalizowanej selekcji utworów na podstawie historii słuchania, profesjonalnie dobranych list odtwarzania i zindywidualizowanych codziennych informacji odsłuchowych. Funkcjonalność TIDAL zapewnia również wygodny dostęp do elementów sterujących muzyką, takich jak odtwarzanie/pauza, powtarzanie, odtwarzanie losowe, listy odtwarzania i wyszukiwanie, gdzie słuchacze mogą przeglądać polecanych wykonawców, gatunki, „nastroje” i wiele innych opcji.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności TIDAL, klienci firmy Alpine posiadający kompatybilną stację multimedialną (iLX-F115D, iLX-F905D, iLX-705D oraz wszystkie warianty przeznaczone dla samochodów kempingowych i kamperów korzystających z tych produktów podstawowych) mogą bezpłatnie pobrać aktualizację oprogramowania ze swojej lokalnej strony internetowej Alpine w dziale WSPARCIE. Aplikacja TIDAL jest dostępna w App Store lub Google Play. Wymagana jest subskrypcja TIDAL, która jest sprzedawana osobno. Aby uzyskać dostęp do TIDAL z poziomu stacji multimedialnej Alpine, stacja musi być połączona z hotspotem telefonu komórkowego lub smartfona.