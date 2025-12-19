TEST: OnePlus Pad Go 2

OnePlus Pad Go 2 nie próbuje imponować ekstrawaganckim designem ani liczbami w specyfikacji. To tablet, który bardzo świadomie zajmuje miejsce pomiędzy dwoma światami: dopieszczonym, drogim Pad 3 i budżetowym Pad Lite. I robi to zaskakująco dojrzale.

W praktyce Pad Go 2 jest czymś więcej niż kompromisem. To raczej urządzenie, które wie, gdzie nie warto walczyć. Design? Zniknęła centralna kamera i dwukolorowe plecy, a ich miejsce zajął jednolity, matowy panel. W wersji Shadow Black tablet jest wręcz anonimowy – bezpieczny, praktyczny, lekko nudny. I tak, łapie odciski palców.

Za to konstrukcyjnie trudno się do czegoś przyczepić. Plastikowa ramka nie brzmi jak pochwała, ale w praktyce tablet sprawia wrażenie solidnego, nie ugina się i nie straszy kruchością. Przy 12,1 cala i wadze balansującej pomiędzy 11- a 13-calowym iPadem Air, Pad Go 2 jest duży, ale jeszcze nie męczący. To tablet „kanapowo-biurkowy”: idealny do wieczornego serialu, porannej prasy i odbierania maili.

I właśnie tutaj wchodzi na scenę jego największy atut – ekran. To nie jest OLED, więc nie będzie czerni jak smoła, ale IPS, który potrafi zaskoczyć. 12,1 cala, proporcje 7:5, rozdzielczość 2800×1980 px i jasność sięgająca 900 nitów robią różnicę. Kolory są żywe, kontrast jak na IPS bardzo przyzwoity, a 120 Hz sprawia, że interfejs płynie jak dobrze zmontowany teledysk. Do kompletu dochodzą głośniki. Cztery, sensownie rozmieszczone z wyraźnym stereo i zaskakująco pełnym brzmieniem. Nie są to najgłośniejsze głośniki na rynku, ale mają coś ważniejszego: masę. Jest dół, nie ma irytującej blachy, a dialogi brzmią naturalnie. Wszystko wypada tu po prostu dobrze, bez potrzeby sięgania po słuchawki.

Pod maską pracuje MediaTek Dimensity 7300 Ultra, czyli układ, który nie ma ambicji bycia królem benchmarków, ale za to świetnie radzi sobie z codziennością. Przeglądanie sieci, pisanie, szkicowanie, split-screen z filmem i mailem – Pad Go 2 robi to bez zadyszki. W większości scenariuszy trudno odróżnić go od znacznie droższych tabletów. Dopiero gry z wyższej półki sprowadzają go na ziemię. W wymagających tytułach trzeba obniżyć ustawienia i pogodzić się z 30 klatkami. To nie jest tablet dla graczy i OnePlus nawet nie udaje, że jest inaczej.

Oprogramowanie to czysta przyjemność. OxygenOS 16, oparty na Androidzie 16, jest jednym z najlepszych argumentów za tabletami OnePlusa. Animacje są płynne, interfejs przejrzysty, a dodatki AI nie nachalne. Circle to Search, Gemini, notatki, rozpoznawanie pisma – wszystko jest tu raczej pomocą niż pokazem siły. Szkoda tylko, że OnePlus lekko przyciął skrzydła multitaskingowi. W Pad Go 2 mamy split-screen na dwa okna, podczas gdy Pad 3 potrafi obsłużyć trzy.

Aparaty są dwa – po 8 Mp każdy. Bez szału i bez ambicji. Do wideorozmów, skanowania dokumentów i QR kodów – wystarczy. I może dobrze, że OnePlus nie próbował udawać fotograficznej potęgi, bo tabletowe aparaty i tak zwykle kończą jako ciekawostka.

Na koniec bateria – 10 050 mAh. Przy typowym, niezbyt intensywnym użytkowaniu ładowarka pojawia się na biurku raz na kilka dni, czasem raz w tygodniu. To komfort, który docenia się dopiero wtedy, gdy nagle przestaje się myśleć o procentach. Ładowanie 33 W nie jest rekordowe, a brak ładowarki w pudełku może zirytować, ale przy tej baterii da się z tym żyć.

OnePlus Pad Go 2 nie próbuje być tabletem idealnym. Jest raczej tabletem „w sam raz”. Dla tych, którzy chcą dużego ekranu, świetnego systemu, długiej pracy na baterii i opcji 5G, ale bez płacenia za funkcje, z których nigdy nie skorzystają. To sprzętowy odpowiednik dobrze wyważonej płyty: nie męczy, nie krzyczy, ale zostaje na dłużej.

Specyfikacja

EKRAN 12,1”

12,1” PROCESOR MediaTek Dimensity 7300-Ultra

MediaTek Dimensity 7300-Ultra RAM 8 GB

8 GB ROM 128 / 256 GB

128 / 256 GB WYMIARY 266 x 193 x 6,8 mm

266 x 193 x 6,8 mm WAGA 597 g