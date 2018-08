YouTube dodaje funkcję sprawdzania łącznego czasu oglądania

Nowa wersja systemu operacyjnego od Google ma pomagać użytkownikom w walce z uzależnieniem od korzystania z różnych aplikacji. Funkcjonalność ta przeniknęła także do aplikacji YouTube, w której można sprawdzić, ile czasu spędzamy na oglądaniu filmów.

Nowe narzędzia dostępne są w głównym menu aplikacji. Po wybraniu opcji „czas oglądania” otrzymamy statystyki oglądania z dnia dzisiejszego, wczorajszego oraz całego ostatniego tygodnia. Na podstawie tych danych aplikacja wyliczy także średni dzienny czas korzystania z niej. Oprócz informacji do dyspozycji użytkownika oddano również szereg narzędzi do zarządzania czasem spędzanym przy YouTube. Po ich włączeniu apka przypomni nam o robieniu regularnych przerw w oglądaniu zawartości, prześle nam jedno zbiorcze powiadomienie o nowych filmach oraz zablokuje wszystkie powiadomienia na czas ciszy nocnej. Co ciekawe, statystyki oglądania nie zawierają w sobie czasu spędzonego z usługą YouTube Music.

YouTube podkreśla, że wprowadzone funkcje mają pomóc użytkownikom w zrozumieniu, w jaki sposób rozsądnie korzystać z portalu. Nowe narzędzia pomogą im w „odłączeniu się” od ciągle dodawanej zawartości w momentach,w których jest to konieczne dla ich zdrowia psychicznego. Wszystkie opisane funkcje dostępne są już w aplikacji.