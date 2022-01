CES 2022: Samsung prezentuje przenośny projektor The Freestyle

W ramach targów CES 2022 firma Samsung zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego przenośnego ekranu i urządzenia służącego rozrywce w jednym: The Freestyle. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które zapewnia oglądanie filmów i wideoklipów na ekranie o rozmiarach do 100 cali, użytkownikom pragnącym mieć dostęp do treści audio i wideo, gdziekolwiek się znajdują.

Stworzony z myślą o przedstawicielach pokolenia Z i Milenialsach, The Freestyle to lekkie, przenośne urządzenie stanowiące połączenie projektora, inteligentnego głośnika i rozwiązania zapewniającego nastrojowe oświetlenie. Freestyle waży zaledwie 830 g, pozwala z łatwością przekształcić w ekran dowolną powierzchnię taką jak ściana, sufit, podłoga czy namiot. Można więc dostosować wielkość wyświetlanego obrazu do wybranego miejsca. W odróżnieniu od konwencjonalnych, nieporęcznych projektorów, The Freestyle ma wszechstronny stojak, który umożliwia rotację do 180°, dzięki czemu użytkownicy mogą odtwarzać wysokiej jakości treści wideo praktycznie wszędzie – na stołach, podłogach, ścianach, a nawet sufitach – bez potrzeby korzystania z odrębnego ekranu.

Za sprawą wiodącej w branży technologii The Freestyle wyposażono w kompleksowe funkcje automatycznej korekcji Keystone (korekcja trapezu) i poziomowania. Pozwalają one urządzeniu samoczynnie dostosowywać ekran do dowolnej powierzchni pod każdym kątem, co przekłada się na idealnie proporcje oglądanych treści. Co więcej, funkcja automatycznego ustawiania ostrości sprawia, że The Freestyle prezentuje perfekcyjnie wyrazisty obraz o przekątnej do 100” niezależnie od powierzchni i kąta padania. Urządzenie oferuje ponadto podwójny pasywny radiator, za sprawą którego generuje czysty, głęboki bas bez zniekształceń. Zaś równomierne rozprowadzanie dźwięku w spektrum 360 stopni, pozwala cieszyć się kinowej jakości brzmieniem w dowolnym miejscu.

The Freestyle współpracuje z akumulatorami zewnętrznymi kompatybilnymi z USB-PB i oferującymi moc 50 W / 20 V lub większą. Użytkownicy mogą zatem zawsze mieć go przy sobie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują – w podróży, na kempingu, czy w dowolnym innym miejscu. Na przykład można połączyć Freestyle z powerbankiem i zapomnieć o poszukiwaniu gniazdka w ścianie. Urządzenie jest też innowacyjne ponieważ – poza kompatybilnością z tradycyjnym gniazdkiem elektrycznym – jest pierwszym przenośnym ekranem, który można podłączyć przy użyciu standardowego gniazdka oświetleniowego E2 bez potrzeby korzystania z dodatkowego okablowania.

Kiedy The Freestyle nie jest użytkowany jako projektor do streamingu treści, może oferować nastrojowe oświetlenie za sprawą trybu Ambient i przezroczystej nakładki na obiektyw. Urządzenie jest ponadto inteligentnym głośnikiem, który analizuje muzykę, by dostosowywać do niej efekty wizualne wyświetlane na ścianach, podłogach czy dowolnych innych powierzchniach.

The Freestyle oferuje także inteligentne funkcje i aplikacje, znane z telewizorów Samsung Smart TV. Innymi słowy, posiada dostęp do najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix czy HBO GO. Jest też kompatybilny z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i iOS, dzięki czemu można wyświetlić treści ze smartfona, gdziekolwiek tylko chcemy.