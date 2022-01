CES 2022: Bosch proponuje lepszą jakość życia i ochronę klimatu

Firma Bosch na targach CES pokazała swoje nowe produkty i poinformowała, że wszystkie jej nowości będą od teraz gotowe do łączności z Siecią.

„Systematycznie digitalizujemy naszą podstawową działalność, aby zwiększać korzyści dla naszych klientów. Chcemy też, aby w przyszłości sprzedaż każdego cyfrowego produktu generowała przychody z usług” – powiedziała Tanja Rückert, CDO Grupy Bosch, podczas targów. Aby osiągnąć ten cel, Bosch skupia się na połączeniu IoT z AI.

W ten sposób powstaje samonapędzające się koło: połączone produkty dostarczają informacji, które z kolei są przetwarzane za pomocą AI i włączane do aktualizacji oprogramowania tych produktów. Co więcej, rozwój produktów i tworzenie wartości nie kończy się wraz z ich sprzedażą. „Połączenie AI i IoT jest dla nas kluczem do osiągnięcia jak największych korzyści dla użytkownika z obu tych technologii” – mówi Tanja Rückert. „Poza możliwością opracowania nowych modeli biznesowych, takie podejście pomaga nam oferować lepsze produkty i rozwiązania, które zapewniają rzeczywistą wartość dodaną konkretnym osobom i społeczeństwu jako całości”.

Z kosmosu do medycyny dziecięcej: system czujników SoundSee Bosch

Jednym z przykładów korzyści płynących z AI i łączności jest system czujników SoundSee. Od końca 2019 roku podróżuje on w przestrzeni kosmicznej i identyfikuje nietypowe dźwięki na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), wykorzystując algorytmy AI do analizy i określania, kiedy wymagana jest konserwacja. Teraz, we współpracy z Highmark z Pittsburgha (USA), działającą w sektorze opieki zdrowotnej non-profit, Bosch realizuje całkowicie „przyziemne” zastosowanie tej technologii: bada, w jaki sposób audio AI może być wykorzystane jako narzędzie diagnostyczne w medycynie dziecięcej. Bosch i Highmark pracują nad przystosowaniem czujników do tego, aby poprzez słuchanie oddechu dzieci, wykrywały one choroby płuc jak astma, i to na wczesnym etapie.

Nowy czujnik gazu firmy Bosch – pierwszy na rynku czujnik wyposażony w sztuczną inteligencję – służy ochronie ludzi i przyrody. Stanowi on część czujnika Silvanet Wildfire Sensor firmy Dryad i jest „cyfrowym nosem”, który pomaga we wczesnym wykrywaniu pożarów lasów. Czujniki firmy Dryad są przymocowywane do drzew i stale monitorują lokalny mikroklimat, aby wykryć początek pożaru. Jeśli dzieje się coś niepokojącego – w sposób bezprzewodowy wysyłają powiadomienie do lokalnych władz na długo przed tym, nim mogą to zrobić systemy oparte na kamerach lub satelitach. Ten system może nie tylko chronić przed zniszczeniami spowodowanymi przez ogień, ale także zmniejszyć globalną emisję dwutlenku węgla spowodowaną pożarami lasów.

Bosch w całości w Sieci

Od nowego roku produkty elektroniczne Bosch wszystkich klas będą gotowe do łączenia się z siecią. Sprzedaż samych tylko elektronarzędzi, sprzętu AGD i systemów grzewczych z możliwością łączności wzrosła w ciągu jednego roku o 50% – z 4 miliardów sztuk w roku 2020 do ponad 6 miliardów w roku 2021. Tworząc Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) firma zbudowała silny ośrodek rozwoju sztucznej inteligencji, którego działalność przyniosła już ok. 300 milionów euro.

Ponadto firma inwestuje rocznie ponad 4 miliardy euro w rozwój kompetencji w zakresie oprogramowania, z czego około 3 miliardy euro przeznacza na sektor mobilności. Aby zapewnić sobie pozycję lidera w mobilności zdefiniowanej przez oprogramowanie, Bosch połączy w połowie 2022 roku działalność rozwojową w zakresie oprogramowania niezależnego od aplikacji w jednej jednostce. W przyszłości, pod patronatem spółki zależnej ETAS GmbH, przedsiębiorstwo będzie rozwijać i sprzedawać podstawowe oprogramowanie samochodowe, oprogramowanie pośredniczące, usługi w chmurze oraz narzędzia programistyczne do uniwersalnych zastosowań. Bosch dynamicznie rozwija także technologie połączonej (ang. connected driving) i automatycznej jazdy (ang. automated driving). W ciągu ostatnich pięciu lat Bosch wygenerował około 9 mld euro obrotu tylko dzięki systemom wspomagania kierowcy i związanym z nimi czujnikom.