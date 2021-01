CES 2021: Gamingowy laptop 2-w-1 od Asusa

W tym roku na stoisku Asusa niepodzielnie rządzą urządzenia dla graczy. Najciekawszym z nich okazał się ROG Flow X13, czyli laptop 2-w-1, który w nietypowy sposób łączy moc komputera gamingowego z lekkością ultrabooka.

ROG Flow X13 otrzymał 13-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 3840 x 2400 px lub Full HD – w tym drugim przypadku matryca ma odświeżanie 120 Hz. Format obrazu to 16:10, dość nietypowy do zastosowań gamingowych, ale coraz powszechniejszy w urządzeniach do pracy. Wewnątrz znajduje się procesor AMD Ryzen 9 5980HS, spory akumulator starczający na 10 godzin pracy i stosunkowo słaba karta graficzna GeForce GTX 1650.



Aby zapewnić graczom wyższą wydajność, Asus zaprojektował urządzenie o nazwie ROG XG Mobile. Kryje ono w sobie kartę GeForce RTX 3080, od niedawna najpotężniejszy mobilny układ graficzny na rynku, huba USB oraz dodatkowy akumulator 280 W, który może zasilać ROG Flow X13. Łączy się on z komputerem za pomocą dedykowanego portu opracowanego przez Asusa; po podłączeniu zewnętrznej karty system wyłącza tę wewnętrzną. Zestaw laptop + hub w przedsprzedaży kosztuje 3 000 USD (ok. 11 170 PLN) i jest już dostępny na oficjalnej stronie producenta.



To nie jedyna nowość od Asusa, na targach pojawił się bowiem odświeżony ROG Zephyrus Duo 15, po raz kolejny wyposażony w dodatkowy wyświetlacz ScreenPad Plus. Zaprezentowana na CES-ie edycja specjalna ma udoskonalony ekran główny (do wyboru otrzymamy panel 4K 120 Hz i Full HD 120 Hz) oraz pomocniczy, procesor Ryzen 7 5800H lub Ryzen 9 5900HX, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3070 lub 3080, 16 GB RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej. Sprzęt otrzyma także udoskonalony system chłodzenia i czytnik kart microSD 4.0. Ceny ROG Zephyrus Duo 15 SE rozpoczną się od 2 900 USD (ok. 10 790 PLN).



Nowości pojawiły się również w serii ROG Strix, Strix Scar 15 oraz Strix Scar 17. Komputery otrzymały mechaniczno-optyczne klawiatury, nowe podzespoły od AMD i Nvidii, wsparcie dla ładowania USB-C oraz poczwórne głośniki Dolby Atmos. Model Scar 17 będzie dostępny z opcjonalnym wyświetlaczem 360 Hz, najszybszym tego typu panelem na rynku. Ponadto Asus zaprezentował 32-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 4K i wsparciu dla HDMI 2.1 oraz nowy zestaw peryferiów dla graczy.