CES 2021: Asus prezentuje nową generację ZenBook Duo

Oprócz mocnej reprezentacji gamingowej, na stoisku Asusa znalazły się także intrygujące urządzenia do pracy. Nowa generacja ZenBook Duo to dwa komputery wyposażone w dodatkowe ekrany dotykowe ScreenPad Plus i potężne podzespoły.

Najwyższy model, Pro Duo 15 OLED, został wyposażony w 15,6-calowy ekran dotykowy 3840 x 2160 px o stuprocentowym pokryciu palety barw DCI-P3. Pod nim znajduje się 14-calowy wyświetlacz ScreenPad Plus o tej samej rozdzielczości, osadzony na zawiasach umożliwiających nachylanie go w stronę użytkownika. W systemie Windows jest on rozpoznawany jako dodatkowy ekran, ale oprócz przeciągania na niego okien, możemy wykorzystać go do zadań specjalnych, na przykład za pomocą panelu kontrolnego dla programów Adobe Creative Cloud.



W najwyższej konfiguracji Pro Duo 15 OLED otrzyma procesor Intel Core i9, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3070 oraz nawet 32 GB pamięci RAM. Urządzenie posiada certyfikację Nvidia Studio, co oznacza, że jest on przeznaczony dla twórców i pracowników kreatywnych. Do laptopa dołączony będzie rysik, kompatybilny z ekranem dodatkowym. Cena komputera pozostaje nieznana, a jego premiera jest wstępnie zaplanowana na kwiecień.



Mniejszy sprzęt z serii, Duo 14, został wyposażony w 14-calowy ekran główny Full HD i 12,6-calowy wyświetlacz dodatkowy, również w rozdzielczości 1080p. Podobnie jak w przypadku Pro Duo 15 OLED, ScreenPad Plus zostanie osadzony na unoszącym się zawiasie. Wewnątrz znajdziemy procesory 11 generacji Intel Core, do 32 GB RAM i opcjonalną kartę NVIDIA GeForce MX450; dostępna będzie także wersja bez dedykowanego układu graficznego. Asus podkreśla, że mimo dodatkowego ekranu, laptop potrafi działać na jednym ładowaniu nawet 17 godzin. Na wybranych rynkach wejdzie on do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, a jego ceny zaczynają się od 1 000 USD (ok. 3 720 PLN).