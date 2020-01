CES 2020: Lenovo prezentuje komputerowe nowości

W tym roku Lenovo stawia na laptopy – eksperymentalne nowości pojawiły się w niemal każdej serii producenta. Na stoisku dominował składany ThinkPad X1 Fold, ale uwagę przyciągały także urządzenia ThinkBook, Yoga i Legion.

Według Lenovo, prace nad ThinkPadem X1 Fold rozpoczęły się cztery lata temu. Urządzenie otrzymało składany, 13,3-calowy ekran OLED, dzięki któremu może pracować w kilku różnych konfiguracjach – jako samodzielny laptop z wirtualną klawiaturą, klasyczny notebook z klawiaturą magnetyczną Bluetooth lub miniaturowy komputer stacjonarny z jednym większym lub dwoma mniejszymi ekranami. Urządzenie działa na Windowsie 10 Pro; system operacyjny co prawda nie posiada wsparcia dla składanych wyświetlaczy, ale za przełączanie się pomiędzy trybami odpowiada specjalna aplikacja. Lenovo zapowiada, że X1 Fold trafi do sklepów jeszcze w tym roku, a jego ceny będą zaczynały się od 2 500 USD (ok. 9 500 PLN).

To nie koniec eksperymentów z ekranami – ThinkBook Plus to urządzenie, które otrzyma aż dwa. Ten LCD został umieszczony w standardowy sposób, ale na zewnętrznej części obudowy znalazł się drugi, e-papierowy. Ma on pełnić podobną funkcję, co dodatkowe ekrany w składanych smartfonach – będziemy mogli czytać na nim książki, rysować lub tworzyć notatki bez konieczności włączania systemu operacyjnego i otwierania urządzenia. W maksymalnej konfiguracji ThinkBook Plus otrzyma procesor Core i7 10 generacji, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej; będzie on ważył minimum 1,4 kg. Urządzenie trafi do sklepów w marcu, w cenie od 2 000 USD (ok. 7 600 PLN) wzwyż.

Poza tym Lenovo zaprezentowało Yogę 5G – pierwszego peceta z wbudowanym modemem 5G – której sercem będzie mobilny procesor z serii Qualcomm Snapdragon 8cx. Urządzenie trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku i będzie kosztowało minimum 1 500 USD (ok. 5 700 PLN). Kilka nowości dołączyło także do serii Legion, w tym ultralekki, gamingowy Legion Y740S. Sekretem jego smukłości jest… brak karty graficznej – ta dostępna jest jedynie w zewnętrznym slocie Legion BoostStation. Laptop pojawi się w sklepach w maju 2020. Jego ceny będą zaczynały się od 1 100 USD (ok. 4 180 PLN), a sama karta to koszt 250 USD (ok. 950 PLN).