CES 2020: Google stawia na prywatność i integrację

Nowy papież w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina to rozgrywająca się za murami Watykanu produkcja z Judem Law i Johnem Malkovichem w rolach głównych. Premiera serialu odbędzie się w HBO GO już jutro, 10 stycznia. Do serwisu dodane zostaną dwa odcinki produkcji – o godzinie 22.00 dodany zostanie odcinek pierwszy, a o godzinie 23.00 odcinek drugi.

