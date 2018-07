Hyundai wyprodukuje samochód Iron Mana

W uniwersum Marvela współpraca z innymi markami i światami nie jest nowością. Tym razem szykuje się wyjątkowy crossover – i to dosłownie. Kompaktowy crossover Hyundai Kona zostanie wydany także w specjalnej edycji inspirowanej Iron Manem!

Kona Iron Man nie będzie zbytnio różnił się od tego dostępnego w salonach. Auto przejdzie drobny facelifting, który ma upodobnić jego przód do maski Iron Mana, a jego ciemnoszary lakier zostanie uzupełniony czerwonymi akcentami w odcieniu zaczerpniętym ze zbroi superbohatera. W podobnej kolorystyce utrzymane jest również wnętrze samochodu, ozdobione dodatkowo logiem Iron Mana i znanej z uniwersum Marvela korporacji Stark Industries. Ponadto pojazd zostanie wyposażony w specjalny wyświetlacz HUD zaprojektowany specjalnie dla tej limitowanej edycji kompaktowego crossovera Hyundaia.

Co ciekawe, Kona Iron Man nie jest tylko pojedynczym egzemplarzem promocyjnym. Specjalna wersja auta trafi do salonów – pierwsze egzemplarze wyjadą z fabryki w grudniu i trafią do nabywców już w przyszłym roku. Niestety, producent nie podał jeszcze, który silnik znajdzie się pod maską limitowanej edycji. Nie wiemy również, ile zapłacimy za auto Iron Mana. To nie pierwszy samochód inspirowany znanym uniwersum. W 2016 roku Nissan zaprezentował mało znany w Polsce model Rogue w wersji nawiązującej do Łotra 1 (po angielsku Rogue One), filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen. Samochód był dostępny w dwóch wariantach: dla sympatyków Rebelii i Imperium.