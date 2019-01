Elon Musk pokazuje prototyp rakiety Starship

Prace nad załogową rakietą SpaceX nabierają rozpędu. Elon Musk właśnie podzielił się na Twitterze zdjęciem prezentującym złożony niemal gotowy do startu prototyp rakiety Starship, która kiedyś wyniesie astronautów na orbitę Ziemi… lub poza nią.

Zaprezentowany na zdjęciu prototyp ma gładkie, srebrne wykończenie i w porównaniu ze stojącym przy nim astronautą jest ogromny. Średnica rakiety to około 9 m, a jej wysokość szacowana jest na 106 m. Należy zauważyć, że jest to wersja Starship zaprojektowana do bezzałogowych lotów suborbitalnych, dlatego znacząco różni się od wersji orbitalnej – końcowy produkt będzie wyższy o 15-20 m, otrzyma grubszą i sztywniejszą powłokę zewnętrzną bez widocznego na zdjęciu efektu zmarszczek i bardziej obły kształt nosa. W gotowej, załogowej wersji znajdą się również okna.

Przedstawiona na zdjęciu rakieta posłuży do testów pionowego startu i lądowania – nie trafi ona na orbitę Ziemi. Pierwsze loty zaplanowane są na marzec, ale mogą ulec przesunięciu w czasie. Jeśli Starship wykona wszystkie zadania pomyślnie, prace przejdą na dalszy etap, który zostanie zwieńczony pierwszym załogowym startem i lądowaniem. Elon Musk wierzy, że rakieta w przyszłości posłuży ludziom do eksploracji Układu Słonecznego, a być może nawet przestrzeni międzygwiezdnej.