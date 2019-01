CES 2019: e-papierowa klawiatura Nemeio

Wśród akcesoriów prezentowanych podczas CES nie mogło zabraknąć także nietypowych klawiatur. Jedną z nich jest Nemeio, której klawisze wykonane są z przezroczystego plastiku chroniącego… miniaturowe ekrany e-papierowe.

Klawiatura wyposażona jest w 81 podświetlanych klawiszy, z których żaden nie pełni konkretnej roli – układ przycisków można samodzielnie zaprogramować za pomocą komputerowego programu. Dzięki temu jest ona kompatybilna z każdym układem klawiatury, a litery na wyświetlaczach zmieniają się zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami. Nemeio umożliwia także tworzenie skrótów do często wykorzystywanych programów, na przykład przeglądarki internetowej – przypisany do niego klawisz będzie ozdobiony jej miniaturowym logiem. Do oprogramowania można importować swoje własne kroje czcionek i ikony. W pamięci urządzenia zapiszemy kilka różnych układów.

Klawiatura Nemeio została zaprojektowana jako urządzenie przenośne – ma jedynie 30 cm długości, 18 cm szerokości i 11 mm grubości oraz klawisze o niskim skoku. Podłącza się ją do komputera za pomocą Bluetooth, a ładuje przez port USB-C. Jedno ładowanie ma wystarczyć na około dzień użytkowania. Produkt ma pojawić się w sprzedaży latem tego roku i kosztować od 300 do 500 USD (ok. 1 120 – 1 860 PLN).