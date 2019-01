CES 2019: nowe notebooki i telewizory od Samsunga

Oprócz budzącego respekt, 219-calowego ekranu MicroLED Samsung przyjechał na CES z bogatą ofertą notebooków i telewizorów. Znajdą się wśród nich gamingowy Samsung Odyssey, 98-calowy telewizor 8K z flagowej serii Q900 oraz laptop dla minimalistów.

Jeszcze rok temu mało kto marzył o posiadaniu w domu telewizora 8K, a teraz Samsung przedstawia całą ich gamę. W linii Q900 znajdą się modele o wielkości 65, 75, 82, 85 i 98 cali. Wszystkie z nich są wyposażone w matryce QLED i obsługę sztucznej inteligencji, która automatycznie przeskalowuje zawartość w niższych rozdzielczościach do 8K. Telewizory otrzymają także wsparcie dla wielu wirtualnych asystentów, nie tylko Bixby’ego – będą kompatybilne z Alexą i Asystentem Google. Cena i dokładne daty premiery jeszcze nie zostały podane.

Oprócz telewizorów Samsung zaprezentował także kilka laptopów. Najpotężniejszy z nich, Samsung Odyssey, może pochwalić się imponującą specyfikacją: procesorem Intel Core i7 8 generacji, 16 GB RAM, kartę graficzną RTX 2080 i dysk 256 GB SSD + 1 TB HDD. Wyposażony został w 15,6-calowy ekran 1080p z odświeżaniem 144 Hz, który umieszczony jest na wyraźnie wyniesionym zawiasie. Dla użytkowników szukających jak największej mobilności Samsung zaprojektował Notebooka 9 Pro z procesorem Intel Core i7, 8 GB RAM i ekranem dotykowym z obsługą rysika Active Pen. Niestety, nie wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za powyższe urządzenia. Znana jest natomiast cena Notebook Flash – budżetowego laptopa z procesorem Intel Celeron N4000 lub Pentium Silver N5000. W słabszej wersji kosztował on będzie 350 USD (ok. 1 320 PLN), a w mocniejszej – 400 USD (ok. 1 500 PLN).