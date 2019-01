CES 2019: AMD prezentuje kartę graficzną Radeon VII

Walka o klienta w sektorze podzespołów dla graczy trwa w najlepsze. AMD zaprezentowało właśnie swoją odpowiedź na serię RTX od Nvidii, czyli wykonanego w procesie 7 nm Radeona VII.

Radeon VII został wyposażony w 60 jednostek obliczeniowych z 3 840 procesorami strumieniowymi o prędkości do 1,8 GHz, pamięć RAM 16 GB oraz przepustowość rzędu 1 TB/s. Ma ona umożliwiać granie w wymagające tytuły w rozdzielczości 4K i najwyższych ustawieniach przy zachowaniu dużej płynności – podczas prezentacji liczba klatek na sekundę w Devil May Cry 5 utrzymywała się na stałym poziomie powyżej 60 kl./s. W porównaniu z Radeon Vegą „siódemka” oferuje znaczący wzrost wydajności w takich grach, jak Battlefield V (+ 35%) i Fortnite (+ 25%), a także w wielu programach do tworzenia modeli 3D lub edycji wideo. Co prawda nie oferuje ona najważniejszej cechy kart Nvidii, czyli możliwości ray-tracingu, ale w czystych testach benchmarkowych ma być porównywalna z konkurencją.

To nie pierwsza karta graficzna 7 nm od AMD, ale pierwsza, którą będziemy mogli kupić – poprzedzająca ją seria Instinct przeznaczona była nie dla graczy, ale do profesjonalnych zastosowań. Trafi do sprzedaży już 7 lutego. Na rynku amerykańskim Radeon VII będzie kosztował 700 USD (ok. 2 600 PLN), ale należy zauważyć, że cena ta na pewno wzrośnie w europejskiej dystrybucji. Do każdej zakupionej karty graficznej AMD dorzuci prezent – pełne wersje gier Devil May Cry 5, Resident Evil 2 i The Division 2.