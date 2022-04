Nowe projektory laserowe SXRD od Sony￼

Czasy, w których projektory filmowe zajmowały ćwierć pokoju, minęły bezpowrotnie. W linii Sony SXRD właśnie pojawiły się dwa nowe modele, zapewniające obraz porównywalny z niejednym high-endowym telewizorem.

Nowe projektory laserowe od Sony – VPL-XW7000ES oraz VPL-XW5000ES – zostały wyposażone w szereg technologii, które mają na celu zapewnić jak najlepsze wrażenia wizualne. Urządzenia otrzymały najmniejsze na świecie, 0,61-calowe panele SXRD o natywnej rozdzielczości 4K, zapewniające detaliczny obraz pełen niuansów oraz realistycznie odwzorowane tekstury.

Towarzyszy im system optyczny o szerokim zakresie dynamicznym, wyposażony w specjalną warstwę zwiększającą kontrolę nad odbiciami światła. Technologia Dynamic HDR Enhancer, pozwala natomiast uzyskać mocne kontrasty i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym.

Sony VPL-XW7000ES wyróżnia się przede wszystkim jasnością: 3200 lumenów zapewnia pełna wygodę oglądania filmów i seriali oraz grania w dowolnym oświetleniu. Urządzenie obsługuje technologię Live Colour Enhancer, podkręcającą paletę barw i poprawiającą kontrasty. Zastosowany w nim obiektyw Advanced Crisp Focused (ACF) o średnicy 70 mm, poprawia ostrość i kolorystykę obrazu, jednocześnie eliminując ewentualne zakłócenia.

Drugi model, VPL-XW5000ES, również może pochwalić się bardzo dobrą specyfikacją. Jasność 2000 lumenów zapewnia bardzo dobrą widoczność ekranu niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Dokładność reprodukcji kolorów poprawia natomiast technologia Triluminos PRO, pokrywająca aż 95% przestrzeni barw DCI-P3.

Szacunkowa cena detaliczna projektora VPL-XW7000ES wynosi 15 000 EUR (ok. 69 840 PLN), zaś VPL-XW5000ES – 6 000 EUR (ok. 27 940 PLN). Urządzenia charakteryzują się nie tylko doskonałą specyfikacją, ale także przyjazną dla środowiska konstrukcją: przykładowo, ilość plastiku w obudowie projektora VPL-XW7000ES zmniejszyła się o 30% w porównaniu do poprzednika. Model VPL-XW5000ES, mający aż 2000 lumenów jasności, zużywa o 30% mniej energii. Oba modele zostały wyposażone w niezawierające rtęci, laserowe źródło światła.