BMW ART CLUB: Projekt „Digital Grotesque III” Michaela Hansmeyera w NOSPR w Katowicach

Projekt Michaela Hansmeyera – „Digital Grotesque III” łączący architekturę, sztuki wizualne, badania nad zastosowaniami inteligentnych algorytmów i zaawansowane technologie druku 3D od 14 kwietnia 2023 będzie prezentowany w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Pierwszą odsłonę instalacja artystyczna Hansmeyera miała w październiku 2022 roku w Nowym Teatrze w Warszawie. Kontynuacją projektu jest wystawa w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w którym artysta pokaże zmodyfikowaną wersję swojej pracy. „Digital Grotesque III” jest multimedialną instalacją, na którą składa się cyfrowa animacja oraz architektoniczny obiekt. W Warszawie animacja komputerowa została pokazana w specjalnym pomieszczeniu jako projekcja 360 stopni, architektoniczny obiekt zaś przybrał postać wolnostojącej, mierzącej ponad cztery metry ornamentalnej kolumny. W Katowicach Hansmeyer zdecydował się pokazać ten obiekt nie jako kolumnę, lecz jako kompozycję horyzontalną, dopełnioną wielkoformatową projekcją w jej tle. Taki sposób ekspozycji przesuwa akcent z architektonicznego wymiaru „Digital Grotesque” na jej walory rzeźbiarskie oraz skraca dystans między dziełem a publicznością. Ekspozycja w NOSPR pozwala bliżej przyjrzeć się budowie i strukturze „Digital Grotesque”, dotknąć organicznego aspektu obiektu, by dostrzec jego związki z naturą.

– Sztuczna inteligencja to bardzo szerokie pojęcie – zaznacza artysta i architekt Michael Hansmeyer – i bardzo różnie rozumiane. W jego doprecyzowaniu nie pomaga nasza, skądinąd naturalna, tendencja do personifikowania sztucznej inteligencji, wyobrażenie jej sobie jako autonomicznego bytu, który, na przykład, zastępuje artystę w tworzeniu sztuki. Tymczasem algorytmy wciąż piszą ludzie. Ja postrzegam je jako inteligentną technologię, która się rozwija i jest obecna w procesie integrowania w różne dziedziny życia. Stanowi narzędzie, ale takie, które w partnerstwie z człowiekiem jest w stanie pomóc mu zrozumieć siebie, rozpoznać swoje możliwości, a nawet przybliżyć się do uchwycenia natury tak ulotnego pojęcia, jak piękno.

W nowej wersji „Digital Grotesque” animacja cyfrowa otrzymała postać monumentalnej, panoramicznej projekcji wpisanej w architekturę budynku. Roztacza ona przed publicznością wizjonerski pejzaż fantastycznych form, które zostały nie tyle zaprojektowane, ile wyhodowane przez architekta w środowisku wirtualnym przy użyciu inteligentnych algorytmów – podkreśla kurator Stach Szabłowski.

„Digital Grotesque” twórca doskonali od lat. Pracuje nad jego każdym aspektem: od pisania programów i algorytmów używających sztucznej inteligencji, przez druk 3D na najwyższym istniejącym poziomie skomplikowania, aż po wymagającą chirurgicznej precyzji pracę rąk, czyli finalne wykończenie instalacji. Oficjalne otwarcie projektu „Digital Grotesque III” Michaela” Hansmeyera w ramach trzeciej odsłony BMW Art Club. Przyszłość to sztuka odbędzie się 14 kwietnia 2023 o godz. 19:00 (piątek) w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tego samego wieczoru usłyszymy koncert orkiestry z udziałem wiolonczelistki Inbal Segev pod batutą Valentiny Peleggi. Bilety na koncert do nabycia w kasach i na stronach NOSPR. Pracę Michaela Hansmeyera w Katowicach można oglądać od 15 kwietnia do 22 maja 2023. Na wystawę obowiązuje wstęp wolny.

Michael Hansmeyer – architekt i programista, bada i praktykuje innowacyjne możliwości związane z wykorzystaniem algorytmów do generowania i wytwarzania form architektonicznych. Swoją twórczość określa jako „architekturę obliczeniową”, która rozgrywa się na przecięciu dziedzin projektowania, sztuk wizualnych, kodowania oraz studiów nad uczeniem maszynowym w kontekście poszukiwań estetycznych. Hansmeyer tworzy formy istniejące zarówno w rzeczywistości wirtualnej, jak również instalacje, przestrzenie i obiekty architektoniczne wytwarzane za pomocą technik drukowania 3D. Dorobek artysty prezentowały m.in.: Mori Art Museum w Tokio, Grand Palais, Centre Pompidou oraz Palais de Tokyo w Paryżu, Museum of Arts and Design w Nowym Jorku, Martin Gropius Bau w Berlinie, a także Design Miami / Basel oraz Gwangju Design Biennale. Współpracował ze światowymi studiami architektonicznymi (m.in. Arata Isozaki & Associates, Herzog & De Meuron Architects), a obecnie pracuje dla CAAD na wydziale architektury ETH (Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii) w Zurychu.

BMW Art Club. Przyszłość to sztuka – flagowy projekt BMW realizowany we współpracy z osobami wyznaczającymi nowe kierunki w sztuce i najważniejszymi polskimi instytucjami kultury. W poprzednich edycjach BMW Art Club uczestniczyli Boris Kudlička i Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz Witek Orski wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Wybór artysty trzeciej odsłony BMW Art Club jest naturalną konsekwencją wartości kluczowych dla marki. Sztuka Michaela Hansmeyera łączy najnowsze osiągnięcia programowania oraz możliwości jakie daje sztuczna inteligencja z nieskrępowaną twórczością, dla której horyzontem jest jutro.

Jako mecenas sztuki BMW realizuje innowacyjne wydarzenia artystyczne na całym świecie. Marka aktywnie angażuje się w ochronę i rozwój światowej kultury. Ma na koncie współpracę z wiodącymi artystami i artystkami XX wieku, od Andy’ego Warhola, przez Jeffa Koonsa po Jenny Holzer. Autorskie projekty BMW realizowało z Tate Modern, Teatro alla Scala czy Art Basel. W nowatorskich wydarzeniach artystycznych, powstałych dzięki BMW, sztuka swobodnie czerpie z technologii, zwracając się ku przyszłości. Dzięki temu powstają wizjonerskie wydarzenia i działania, które oddają ducha marki.