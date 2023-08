Lifestylowe plecaki i torby RIVACASE – pojemne, wygodne i przyjazne dla środowiska

Marka RIVACASE została założona w 1996 roku i od samego początku towarzyszy jej misja projektowania i tworzenia wysokiej jakości, stylowych i innowacyjnych produktów lifestylowych, które chronią używany przez nas na co dzień sprzęt elektroniczny. RIVACASE za pośrednictwem, K-Consult Sp. z o. o. rozszerza swoje portfolio produktowe w Polsce. Torby, plecaki i futerały RIVACASE zapewniają niezbędną ochronę elektroniki i swobodę transportowania jej do pracy, na uczelnię czy krótki citybreak.

RIVACASE dedykuje swoje produkty różnym grupom użytkowników. Choć lifestylowe podejście do projektowania jest ich wspólnym mianownikiem, charakter poszczególnych wyrobów zalicza je do różnych kategorii: od biznesu, przez casual, gaming, sport, na modzie skończywszy. Bez względu więc na to, czy chcesz swoją elektronikę wozić codziennie do biura w swobodnej elegancji, na siłownię w bardziej treningowym stylu lub na festiwal czy rekreacyjny wypad na miasto – w portfolio firmy znajdziesz coś dla siebie.

Ekologia to nie moda

Nierozerwalnym elementem DNA marki RIVACASE jest ekologia. Firma od lat utrzymuje pozycję lidera rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kierując się podstawową misją zmniejszania wpływu wszystkich ich produktów na środowisko, tworzy świadome ekologicznie kolekcje wykonane z etycznie pozyskiwanych materiałów. RIVACASE gwarantuje, że jej podejście w tym zakresie to nie tylko modne hasła, ale fundamentalne przekonania, a ponadto najbardziej konkurencyjne ceny produktów wśród innych ekologicznych toreb i plecaków.

Potwierdzeniem dbałości o środowisko jest żółw znajdujący się w logo RIVACASE, który symbolizuje partnerstwo firmy z organizacją Galapagos Conservation Trust, aby wspierać jej wyjątkową i ważną pracę. Polega ona na ochronie unikalnych ekosystemów Archipelagu Galapagos i zwiększaniu świadomości na temat ochrony środowiska. Kupując produkty RIVACASE, wspiera się badania naukowe Galapagos Conservation Trust, mające na celu zachowanie ekosystemów Galapagos oraz ich wyjątkowej różnorodności biologicznej. Wkład pomaga chronić żółwie olbrzymie przed wpływami człowieka i urbanizacją.

Wyjątkową kolekcją w ofercie RIVACASE jest ECO. Plecaki i torby zostały bowiem wykonane z wysokiej jakości ekologicznej tkaniny z poliestru RPET, wykonanego ze zużytych plastikowych butelek, które zwykle trafiają na wysypisko śmieci lub do oceanu. Z kolei do produkcji opakowań firma używa w 100% ekologicznego papieru kraft, który rozkłada się naturalnie w ciągu kilku tygodni. Przedsiębiorstwo zdecydowało się również na użycie atramentu na bazie soi w druku opakowań. Jako producent świadomy ekologicznie RIVACASE kontroluje swoich dostawców, aby upewnić się, że przestrzegają oni najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju.

ECO dla każdego

W kolekcji ECO od RIVACASE znajdują się cztery serie produktów: Alpendorf, Tegel, Borneo i Suzuka.

Seria Alpendorf została stworzona w klasycznej harmonii z wartościami producenta. Cienkie elementy odblaskowe i tkanina zostały starannie skonstruowane z butelek pochodzących z recyklingu, aby stworzyć kolekcję dla świadomych osób, które będąc dyskretnymi chcą się wyróżniać w miejskiej dżungli. Ta kolekcja będzie pasować do każdego mieszkańca metropolii, podróżującego za granicę i zorientowanego na biznes.

Borneo z kolei to seria specjalnie zaprojektowana dla graczy i użytkowników dronów. Zawiera wszystkie niezbędne komponenty do akcesoriów do gier, w tym liczne i pojemne kieszenie. Umożliwia także przenoszenie laptopów. Wszystkie torby z tej serii są oczywiście również idealnym towarzyszem bardziej casualowych podróży służbowych.

Seria Suzuka jest sportowa i dyskretna zarazem. Nie znajdziesz tutaj jaskrawych logotypów, a design jest opływowy i funkcjonalny. To gama dla tych, dla których sport wkroczył w codzienny styl. Niesie ze sobą atmosferę najlepszej odzieży sportowej, ale bez krzykliwych dodatków.

Ostatnia z serii to Tegel, która reprezentuje szczyt wygody. Przemyślana i niezawodna oferuje najpojemniejsze plecaki w ofercie RIVACASE. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na codzienne dojazdy do pracy, weekendową wycieczkę czy festiwal, otrzymasz elastyczną funkcjonalność, której potrzebujesz.