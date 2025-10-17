Scorpions świętują 60-lecie istnienia kompilacją From The First Sting

Legenda hard rocka, zespół Scorpions, obchodzi w tym roku sześć dekad swojej kariery – a z tej okazji prezentuje wyjątkową kompilację From The First Sting. Album to hołd dla ponadczasowego dorobku grupy i pełna emocji podróż przez 60 lat rockowej historii – od „Rock You Like a Hurricane” po „Wind of Change”.

Wydawnictwo ukazało się nakładem BMG i dostępne jest w różnych formatach: Deluxe 2LP i 2CD bookpack, klasyczne 2LP, 2CD, a także w wersji 1CD przeznaczonej wyłącznie na rynek obu Ameryk.

Kompilację promuje wyjątkowa wersja hitu „Wind of Change”, nagrana przez Orkiestrę Filharmonii Berlińskiej. To symfoniczna reinterpretacja kultowego hymnu pokoju, pierwotnie pochodząca z wydanego w 2000 roku albumu Moment of Glory.

Na płycie znalazły się niepublikowane wcześniej rarytasy, takie jak:

„Still Loving You” (feat. Vanessa Mae) – wyjątkowe wykonanie na żywo z programu Taratata z 1996 roku, dotąd dostępne jedynie jako wideo na YouTube (ponad 105 milionów odsłon!),

„This Is My Song” – nowo zremasterowana wersja klasycznego utworu,

„Mind Like A Tree” i „You & I” – po raz pierwszy dostępne w streamingu.

Scorpions to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych zespołów w historii hard rocka i heavy metalu – z ponad 120 milionami sprzedanych płyt na koncie. Ich muzyka stała się symbolem wolności i porozumienia między kulturami – od koncertów w byłym ZSRR po występy w Azji.

From The First Sting to coś więcej niż kompilacja – to kronika sześćdziesięciu lat muzycznej pasji, przyjaźni i niezmiennej energii, która wciąż porywa kolejne pokolenia słuchaczy.

Limitowane edycje wyróżniają się wyjątkowym wykonaniem: kolorowy, podwójny winyl i dwupłytowe wydanie CD zawierają 40-stronicową książeczkę ze zdjęciami i archiwalnymi materiałami ukazującymi historię grupy.

Ta kompilacja to pozycja obowiązkowa zarówno dla wiernych fanów, jak i dla tych, którzy dopiero odkrywają twórczość Scorpions.

Dostępne na winylu, CD oraz w streamingu: https://scorpions.lnk.to/FromTheFirstSting