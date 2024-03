Kacey Musgraves opublikowała singiel Too Good To Be True

Too Good to be True to drugi utwór zapowiadający wyczekiwany album Kacey Musgraves Deeper Well. W pierwszej połowie lutego artystka zaprezentowała także piosenkę tytułową. Piąty album Kacey ukaże się nakładem Interscope Records/MCA Nashville już 15 marca.

Nagrywając Deeper Well, Kacey połączyła siły ze swoimi wieloletnimi współpracownikami – Danielem Tashianem i Ianem Fitchukiem. Za sprawą bystrych obserwacji i wnikliwego spojrzenia na życiowe niuanse, teksty Kacey stają się soczewką, skupiającą się na tych momentach życia, które często pozostają niezauważone. Artystka ma niezwykłą zdolność zamieniania opowieści o tych z pozoru niewiele znaczących chwilach w ponadczasowe teksty, które trafiają do serc słuchaczy na całym świecie. Choć w pracach nad większością z 14 nowych piosenek Kacey wspierali Fitchuk i Tashian, to na płycie znalazło się także miejsce na piękny, skłaniający do kontemplacji utwór The Architect, w powstanie którego zaangażowani byli Shane McAnally i Josh Obsorne.