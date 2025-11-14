Ad image
Call of Duty: Black Ops 7 – największy Black Ops w historii rusza do boju

Pełne szczegóły progresji, prestiżów i walki z toksycznością

Michał Lis
2 minut(y) czytania

Call of Duty szykuje się na jeden z najmocniejszych premierowych startów ostatnich lat. Black Ops 7 nie tylko rozszerza klasyczny system progresji, ale też wprowadza największy w historii zestaw odblokowań dostępnych od pierwszego dnia. Activision odsłania właśnie pełną listę nowości – od poziomów i prestiżów po motywy wojskowe, kamuflaże i nagrody mistrzowskie.

Kariera od szeregowca do marszałka — progresja 1–55

Rozgrywkę zaczynamy tradycyjnie: od poziomu 1, dążąc do stopnia marszałka (55). Punkty doświadczenia zdobywamy w każdym trybie – kampanii kooperacyjnej, multiplayerze, Zombie, a od pierwszego sezonu także w Warzone. PD wpadają za wyniki, realizację celów, medale oraz wyzwania, których kompletną rozpiskę znajdziemy na oficjalnym blogu.

Każdy kolejny poziom to konkretne nagrody: nowe wyposażenie, narzędzia taktyczne, bronie oraz elementy personalizacji ekwipunku.

Wielki powrót prestiżów — 10 rang i setki poziomów mistrzowskich

Black Ops 7 przywraca kultowy system prestiżu, ale w gruntownie odświeżonej i najbardziej rozbudowanej wersji w serii:

  • Spójny postęp w całej grze – po raz pierwszy prestiż zdobywamy równocześnie w kampanii, multiplayerze, Zombie i (od sezonu 01) w Warzone.
  • Motywy inspirowane wojskowymi specjalizacjami – od saperów i operatorów dronów po medyków polowych. Z każdym prestiżem ikony i skórki operatorów będą coraz bardziej „bojowe”.
  • Nowe nagrody prestiżowe – unikalne skórki operatorów, schematy broni i zestaw symboli wojownika.

Pełną listę nagród i poziomów znajdziemy w szczegółowym wpisie na blogu Call of Duty.

Bezpieczniejsze środowisko dla graczy — raport z walki z toksycznością

Twórcy podkreślają, że ich celem jest uczciwa, przyjazna rozgrywka dla każdego. Walka z toksycznymi zachowaniami pozostaje jednym z priorytetów – wdrażane są nowe narzędzia wykrywania nadużyć, usprawnione systemy raportowania oraz rozwiązania oparte na opiniach społeczności. Activision zapewnia, że prace nad poprawą kultury gry trwają nieustannie.

Michał Lis
