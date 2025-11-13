Ad image
Sandisk prezentuje najmniejszy na świecie pendrive USB-C o pojemności 1 TB

Extreme Fit trafia do sprzedaży

Michał Lis
Sandisk wprowadza do swojej oferty pamięci flash nowy model Extreme Fit USB-C Flash Drive – najmniejszy na świecie pendrive o pojemności 1 TB. To ultrakompaktowe urządzenie typu leave-in zostało zaprojektowane tak, by mogło na stałe pozostać w porcie laptopa lub tabletu, nie odstając od obudowy i nie przeszkadzając w codziennym użytkowaniu.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy – od fotografów i twórców wideo po studentów i osoby pracujące mobilnie – zyskują ogromną przestrzeń na pliki, która jest zawsze pod ręką i zawsze gotowa do pracy.

„Profesjonaliści, fotografowie, osoby aktywne zawodowo i studenci są w ciągłym ruchu. Potrzebują pamięci zawsze dostępnej, bez przestojów i bez obaw o utratę połączenia z usługami chmurowymi. Dzięki konstrukcji leave-in nowy pendrive SANDISK Extreme Fit umożliwia szybki transfer danych na pojemny nośnik, który po prostu zawsze tam jest” – mówi Christina Garza, Director of Global Brand Management w Sandisk.

Kluczowe cechy SANDISK Extreme Fit USB-C:

  • Najmniejszy na świecie pendrive USB-C – ultrakompaktowy design pozwala zostawić go w porcie na stałe.
  • Szybkie przesyłanie danych – prędkości odczytu do 400 MB/s (modele 128 GB – 1 TB).
  • Proste kopie zapasowe – wsparcie dla aplikacji Sandisk Memory Zone na Windows i macOS.
  • Szeroka kompatybilność – współpracuje z laptopami, tabletami i innymi urządzeniami wyposażonymi w USB-C.

Ceny i dostępność

Pendrive SANDISK Extreme Fit USB-C dostępny jest na shop.sandisk.com oraz u wybranych sprzedawców. Ceny w Polsce:

  • 64 GB – 60 PLN
  • 128 GB – 88 PLN
  • 256 GB – 153 PLN
  • 512 GB – 289 PLN
  • 1 TB – 528 PLN

SanDisk podkreśla, że nowy Extreme Fit został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego, dyskretnego i zawsze obecnego nośnika danych – bez kabli, bez przejściówek i bez zajmowania miejsca w torbie.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
