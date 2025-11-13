Sandisk prezentuje najmniejszy na świecie pendrive USB-C o pojemności 1 TB

Sandisk wprowadza do swojej oferty pamięci flash nowy model Extreme Fit USB-C Flash Drive – najmniejszy na świecie pendrive o pojemności 1 TB. To ultrakompaktowe urządzenie typu leave-in zostało zaprojektowane tak, by mogło na stałe pozostać w porcie laptopa lub tabletu, nie odstając od obudowy i nie przeszkadzając w codziennym użytkowaniu.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy – od fotografów i twórców wideo po studentów i osoby pracujące mobilnie – zyskują ogromną przestrzeń na pliki, która jest zawsze pod ręką i zawsze gotowa do pracy.

„Profesjonaliści, fotografowie, osoby aktywne zawodowo i studenci są w ciągłym ruchu. Potrzebują pamięci zawsze dostępnej, bez przestojów i bez obaw o utratę połączenia z usługami chmurowymi. Dzięki konstrukcji leave-in nowy pendrive SANDISK Extreme Fit umożliwia szybki transfer danych na pojemny nośnik, który po prostu zawsze tam jest” – mówi Christina Garza, Director of Global Brand Management w Sandisk.

Kluczowe cechy SANDISK Extreme Fit USB-C:

Najmniejszy na świecie pendrive USB-C – ultrakompaktowy design pozwala zostawić go w porcie na stałe.

– ultrakompaktowy design pozwala zostawić go w porcie na stałe. Szybkie przesyłanie danych – prędkości odczytu do 400 MB/s (modele 128 GB – 1 TB).

– prędkości odczytu do (modele 128 GB – 1 TB). Proste kopie zapasowe – wsparcie dla aplikacji Sandisk Memory Zone na Windows i macOS.

– wsparcie dla aplikacji na Windows i macOS. Szeroka kompatybilność – współpracuje z laptopami, tabletami i innymi urządzeniami wyposażonymi w USB-C.

Ceny i dostępność

Pendrive SANDISK Extreme Fit USB-C dostępny jest na shop.sandisk.com oraz u wybranych sprzedawców. Ceny w Polsce:

64 GB – 60 PLN

128 GB – 88 PLN

256 GB – 153 PLN

512 GB – 289 PLN

1 TB – 528 PLN

SanDisk podkreśla, że nowy Extreme Fit został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnego, dyskretnego i zawsze obecnego nośnika danych – bez kabli, bez przejściówek i bez zajmowania miejsca w torbie.