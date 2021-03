Boston Dynamics prezentuje nowego robota

Nie wszystkie roboty Boston Dynamics są tak ekscytujące, jak czworonożny Spot czy człekokształtny Atlas – firma tworzy także rozwiązania dla przedsiębiorstw. Ich najnowszy tytan pracy nosi imię Stretch i zajmuje się przede wszystkim logistyką.

Stretch jest rozwinięciem zaprezentowanego kilka lat temu prototypu nazwanego Handle. Oryginalny robot wyposażony był w dwa kółka i przeciwwagę, dzięki której zachowywał równowagę podczas podnoszenia ciężkiego ładunku, ale wersja komercyjna została skonstruowana na zupełnie innej zasadzie. Urządzenie osadzone jest na ruchomej bazie – jej wielkość odpowiada wymiarom standardowej palety, co ułatwi mu wjeżdżanie w każdy zakątek magazynu. Na bazie umieszczone są także kamery i czujniki, które robot wykorzystuje do bezkolizyjnego poruszania się po magazynie.



Najważniejszym elementem Stretcha jest długie ramię wyposażone w wiele zawiasów zginających się w różne strony. Potrafi ono sięgnąć zarówno na sam dół ciężarówki, jak i do najwyżej umieszczonych kartonów, a jego maksymalny udźwig to 23 kg. To stosunkowo niewiele w porównaniu ze stacjonarnymi ramionami wykorzystywanymi w logistyce, ale siła robota leży w jego mobilności – bez problemu może on przejechać z jednego końca magazynu na drugi i pomóc pracownikom w załadunku lub rozładunku.



Boston Dynamics ma nadzieję, że Stretch trafi do pierwszych klientów w 2022 roku w nieokreślonej do tej pory cenie. Na razie firma oferuje tylko jeden komercyjny model – Spot dostępny jest w sprzedaży od zeszłego roku. Nabywcy czworonożnego robota muszą być przygotowani na wydatek rzędu 75 tysięcy dolarów.