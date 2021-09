BMW przedstawia koncepcyjny minimotocykl CE 02

Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne – BMW stawia także na bezemisyjne motocykle. Ich najnowszy koncept nosi kryptonim CE 02 i jest skierowany przede wszystkim do młodych użytkowników, ceniących wygodę i mobilność.

Ten niewielki motocykl zwraca uwagę przede wszystkim designem – jego minimalistyczna, futurystyczna forma utrzymana jest w czarno-białej kolorystyce z drobnymi, morskimi akcentami. Na kierownicy znajdziemy manetki służące do sterowania prędkością oraz niewielki ekranik, pokazujący najważniejsze informacje na temat pojazdu. Co ciekawe, CE 02 nie otrzymał podpórek pod stopy, acz BMW zapewnia, że te ostatnie są dostępne; na promocyjnych zdjęciach ich rolę przejmuje… podpięta w odpowiednim miejscu deskorolka. Całość będzie ważyć zaledwie 120 kg.



Motocykl otrzyma niewielki silnik elektryczny o mocy 11 kW, pozwalający na rozwinięcie maksymalnej prędkości 90 km/h. BMW zapowiada, że jedno ładowanie pojazdu starczy na pokonanie około 90 km. Pojazd został także wyposażony w LED-owe oświetlenie, dzięki któremu można poruszać się nim po zmroku.



Producent podkreśla, że CE 02 to projekt stworzony z myślą o młodych użytkownikach, którzy do tej pory nie mieli okazji jeździć na motocyklach. Nie wiadomo jednak, kiedy BMW zdecyduje się na wprowadzenie go do sprzedaży – na razie urządzenie pozostaje jedynie w sferze koncepcyjnej.