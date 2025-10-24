Ad image
Kultura

Bird – Barry Keoghan i Franz Rogowski w czułym, buntowniczym filmie Andrei Arnold

Już na VOD

Michał Lis
Michał Lis
1 minut(y) czytania

Andrea Arnold powraca z filmem, który rozdziera serce i koi duszę jednocześnie. Autorka Fish Tank i American Honey tym razem przenosi nas na brytyjską prowincję, gdzie dorastanie boli, ale potrafi też przynieść piękno. Bird, z charyzmatycznym Barrym Keoghanem (Duchy InisherinSaltburn) i melancholijnym Franzem Rogowskim (PrzejściaDisco Boy), to jedno z najbardziej poruszających europejskich dzieł ostatnich miesięcy – już dostępne na platformach VOD.

W centrum historii jest 12-letnia Bailey (debiutująca Nykiya Adams) – dziewczynka, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, mimo że nikt nie daje jej do tego przestrzeni. Jej ojciec, Bug (Keoghan), to wytatuowany marzyciel z wielkim sercem, ale jeszcze większym chaosem w życiu. Kiedy Bailey poznaje tajemniczego Birda (Rogowski), rozpoczyna się letnia podróż pełna emocji, muzyki i odkryć – tych zewnętrznych i wewnętrznych.

Arnold po raz kolejny pokazuje, że potrafi opowiadać o dojrzewaniu bez lukru – z czułością, autentyzmem i gniewem.

Klimat produkcji dopełnia hipnotyczna ścieżka dźwiękowa autorstwa Buriala, uzupełniona utworami takich zespołów jak Fontaines D.C., Blur, The Verve czy Coldplay z ich wczesnych lat.

Bird to film o wolności, która rodzi się ze zranienia – i o skrzydłach, które uczymy się rozkładać sami. Film dostępny na platformach VOD.

HBO zamówiło drugi sezon serialu The Last of Us
Netflix testuje nowe funkcje w mobilnej aplikacji
Disney+ trafi do Europy już w marcu
Serwis CANAL+ online od dziś dostępny na telewizorach Samsung Smart TV
Steam otrzyma nowy wygląd
TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł Kredki, które zapisują wspomnienia – Sandisk i Crayola prezentują kolorowe pamięci USB-C
Następny artykuł Szkocki szyk w nowoczesnym wydaniu – kolekcja kapsułowa COS x Le Kilt już dostępna

Ostatnie newsy

Szkocki szyk w nowoczesnym wydaniu – kolekcja kapsułowa COS x Le Kilt już dostępna
Newsy
Kredki, które zapisują wspomnienia – Sandisk i Crayola prezentują kolorowe pamięci USB-C
Newsy
Święto dla fanów Fallouta – Bethesda świętuje rocznice kultowej serii
Gaming Newsy
Regatta Great Outdoors: równowaga zaczyna się w naturze
Newsy