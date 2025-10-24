Ad image
Szkocki szyk w nowoczesnym wydaniu – kolekcja kapsułowa COS x Le Kilt już dostępna

Tam, gdzie tradycja spotyka nowoczesność

Klasyka, bunt i krawiecki perfekcjonizm. COS łączy siły z londyńską marką Le Kilt, tworząc kolekcję kapsułową, która wnosi szkocki akcent do codziennej garderoby. Efekt tej współpracy to trzy dopracowane projekty – dwa kilty i marynarka – będące hołdem dla rzemieślniczej tradycji, kobiecej siły i ponadczasowego stylu.

Za marką Le Kilt stoi Samantha McCoach, wnuczka utalentowanej włoskiej krawcowej Leny, która po przeprowadzce do Edynburga przez lata tworzyła kilty w jednej z najbardziej prestiżowych wytwórni. To właśnie ona nauczyła Samanthę sztuki krawiectwa – budząc ją codziennie o szóstej rano filiżanką kawy i pokazując, jak powstają perfekcyjne plisy. Z tej rodzinnej tradycji narodziła się marka Le Kilt, założona w 2014 roku i szybko doceniona na londyńskim tygodniu mody.

Dziś, po dekadzie, Le Kilt słynie z charakterystycznych plis, szlachetnych tkanin i detali z punkową nutą – jak metalowa sprzączka, będąca znakiem rozpoznawczym marki. Współpraca z COS jest dla McCoach powrotem do korzeni – projektantka wcześniej pracowała dla tej marki, a wspólna kolekcja stanowi naturalne połączenie dwóch światów: minimalistycznej elegancji i buntowniczego rzemiosła.

„Kobieta COS jest świadoma, autentyczna i pewna siebie – tak jak ta, która nosi Le Kilt. Kilt to nie tylko symbol szkockiej tradycji, ale i ponadczasowości” – mówi Samantha McCoach.

Kolekcja COS x Le Kilt obejmuje długi kilt o minimalistycznych wykończeniach i rozcięciach ujawniających się w ruchu, kilt midi ze sprzączkami włoskiej produkcji oraz marynarkę z paskiem podkreślającym talię. To ubrania, które łączą klasyczny kunszt krawiecki z nowoczesnym podejściem do mody.

Kolekcja jest już dostępna online oraz w wybranych sklepach COS.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
