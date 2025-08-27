Nowy Peugeot 308 i 308 SW – francuski styl i przyjemność z jazdy w nowoczesnym wydaniu

Jesienią 2025 roku do salonów trafi nowy Peugeot 308 oraz jego wersja kombi – 308 SW. Francuski producent stawia na przyjemność prowadzenia, połączoną z najnowszą technologią i zróżnicowaną gamą napędów – od oszczędnego diesla, przez hybrydy, aż po w pełni elektryczny model E-308, który teraz oferuje zasięg do 450 km (WLTP).

Nowe 308 jako pierwsze w gamie otrzymały podświetlane logo Peugeota, centralnie osadzone w przeprojektowanym pasie przednim. Do tego dochodzi wyrazista sygnatura świetlna w postaci trzech LED-owych „pazurów” – znak firmowy marki, który nadaje samochodom drapieżnego charakteru. Wersje GT i GT Exclusive oferują dodatkowo sekwencyjne kierunkowskazy oraz reflektory Matrix LED.

Peugeot 308 zachowuje sportową sylwetkę, natomiast 308 SW łączy elegancję z praktycznością – bagażnik oferuje nawet 1487 litrów pojemności, a w hybrydowych wersjach podłoga ma dwupoziomową konstrukcję. Do tego dochodzą nowe 17- i 18-calowe felgi z diamentowym szlifem oraz świeże kolory nadwozia Lagoa Blue i Ingaro Blue.

Na pokładzie znajdziemy dopracowany i-Cockpit® z kompaktową kierownicą, cyfrowym zestawem wskaźników i 10-calowym ekranem dotykowym. Wnętrze zyskało też pięć konfigurowalnych przełączników i-Toggles, ambientowe oświetlenie (8 kolorów do wyboru), wysokiej klasy materiały oraz opcjonalne nagłośnienie Focal® Premium Hi-Fi.

Nowy E-308 napędza silnik o mocy 156 KM, wspierany przez akumulator 58,4 kWh. Auto ładuje się od 20 do 80% w zaledwie 32 minuty na stacji 100 kW, a nowa funkcja V2L pozwala wykorzystać akumulator jako źródło energii do zewnętrznych urządzeń – np. roweru elektrycznego czy sprzętu biwakowego.

Dla tych, którzy chcą łączyć jazdę elektryczną z tradycyjną, dostępne są hybrydy: plug-in o mocy 195 KM z zasięgiem do 85 km w trybie EV oraz klasyczna hybryda 145 KM, idealna do codziennego miasta. W ofercie pozostaje również sprawdzony diesel BlueHDi 130 KM.

Nowe 308 oferują szeroki wachlarz udogodnień: fotele AGR z funkcją masażu, system monitorowania jakości powietrza AQS, panoramiczny dach czy pakiet usług online PEUGEOT CONNECT. Aplikacja MyPeugeot pozwala zdalnie sterować klimatyzacją, sprawdzić lokalizację samochodu czy zarządzać ładowaniem.

Peugeot chwali się, że w konstrukcji nowych 308 wykorzystano ponad 30% materiałów z recyklingu i odnawialnych. Produkcja odbywa się we francuskiej fabryce w Miluzie, a program PEUGEOT ELECTRIC PROMISE gwarantuje 8 lat lub 160 tys. km gwarancji na akumulatory.

Nowe Peugeot 308 i 308 SW to połączenie wyrazistego designu, zaawansowanej technologii i pełnej gamy zelektryfikowanych napędów. Zadebiutują jesienią 2025 roku, oferując kierowcom jeszcze więcej przyjemności z jazdy – w stylu „Made in France”.