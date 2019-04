Audi AI:Me – autonomiczny miejski elektryk

Autonomiczne, elektryczne samochody są przyszłością miast – tak przynajmniej twierdzi Audi. Marka zaprezentowała właśnie samochód koncepcyjny AI:Me stanowiący wizję tego, jak w przyszłości będziemy poruszali się po miastach.

Audi AI:Me to samochód o 4 poziomie autonomiczności – oznacza to, że będzie go można własnoręcznie prowadzić, ale nie trzeba; systemy bezpieczeństwa będą mogły przejąć rolę kierowcy i komunikować się z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Do tego celu auto wykorzysta kolorowe LED-y i projektory, które będą informowały o jego następnych ruchach.

Podczas autonomicznej jazdy kierownica i pedały zostaną cofnięte, a kierowca i pasażerowie będą mogli skorzystać z bogatego wyboru rozrywek. Najciekawszą z nich jest Audi Holoride, czyli środowisko VR, które dostosowuje to, co dzieje się w wirtualnej rzeczywistości, do ruchów pojazdu. AI:Me otrzymał także wyświetlacz OLED rozciągający się wzdłuż całej szyby przedniej. Aby wejść z nim w interakcje nie trzeba go dotykać, a jedynie na niego spojrzeć – otrzyma on system śledzenia ruchów gałek ocznych.

Audi AI:Me został wyposażony w silnik elektryczny 170 KM, napęd na tylną oś i akumulator o pojemności 65 kWh. Według producenta jest on zoptymalizowany na jazdę w warunkach miejskich i nastawiony na wiele godzin pracy, a nie możliwość pokonania wielu kilometrów. Miejski styl odzwierciedlony został także w przestrzennym, jasnym i estetycznym designie. Za ten ostatni odpowiada polski projektant, Bogusław Paruch, który jest autorem także innych koncepcyjnych elektryków Audi.