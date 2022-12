Atrakcyjny sposób na prezentację swoich słuchawek

Premiera słuchawek Apple AirPods Max nie wywołała fali akcesoriów dla tego produktu. Jednym ze spodziewanych były właśnie stojaki. Te, które pojawiły się na rynku, nie stały się jednak kasowymi hitami, często nie będąc bardzo atrakcyjnymi, ani nie dostosowanymi do pałąka Maxów. Tym bardziej z zaciekawieniem przyjrzeliśmy się modelowi Benks Grand Pro Headphone Stand.

Już samo opakowanie bardzo kojarzy się z elegancją marki Apple. W środku znajduje się drążek stojaka, wieszak na pałąk słuchawek, podstawa z powierzchnią do ładowania bezprzewodowego, kabel USB-C na USB-C oraz klucz imbusowy i mała śruba do przymocowania drążka do podstawy.

Benks wykonał bardzo dobrą robotę w zakresie produkcji stojaka, który jest wysokiej jakości, ale także przekonuje wizualnie

Montaż odbywa się szybko i wystarczy włożyć pręt w stopkę, a następnie dokręcić śrubę. Następnie stojak na słuchawki jest gotowy do użytku i wystarczy go zasilić kablem USB-C, by podstawę zamienić w ładowarkę. W tym celu należy użyć zasilacza o mocy co najmniej 20 W, który nie znajduje się w zestawie. Tylko z takim (lub jeszcze mocniejszym) można osiągnąć maksymalną moc wyjściową do 15 W. Niestety, ładowanie 15 W nie jest dostępne w iPhonie, ponieważ jest to standardowa powierzchnia ładowania Qi, która nie ma certyfikatu MagSafe i odpowiednio dostarcza tylko do 7,5 W do smartfona producenta. Inna rzecz, że podstawa jest na tyle mała, że położenie na niej smartfona jest mało estetyczne i dość uciążliwe. Dużo fajniejszy jest fakt, że można umieścić tam słuchawki AirPods – jest to wygodniejsze i odpowiednio szybkie. Szkoda, że nie ma tu drugiego odprowadzenia kabla ładującego, do podłączenia samych Maxów.

Na szczególną uwagę zasługuje wieszak na pałąk, który jest idealnie dopasowany do AirPods Max i ma silikonową warstwę, zapobiegającą zarysowaniom. Warto też wspomnieć, że drążek statywu jest montowany pod lekkim kątem. Dzieje się tak, aby można było zawiesić AirPods Max z etui, nie ryzykując ocierania. Dzięki odpowiedniej wadze stojaka nie musisz się martwić, że stojak się przewróci. Jeśli chcesz używać go z innymi słuchawkami, oczywiście to także jest możliwe!