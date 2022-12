Samsung vs iPhone – jaki smartfon sprawdzi się lepiej?

Obecnie smartfon to właściwie centrum dowodzenia. Z poziomu smartfonu wykonujemy dziś praktycznie wszystkie czynności – płacimy rachunki, sporządzamy notatki, komunikujemy się z bliskimi, robimy zakupy i wiele innych. Nic dziwnego, że poświęcamy tyle czasu na porównanie smartfonów i wybór odpowiedniego urządzenia. Ułatwimy to zadanie i porównamy flagowe modele takich gigantów jak Samsung i Apple.

Jaki smartfon kupić: Samsung Galaxy czy iPhone?

Na początek warto wyjaśnić, dlaczego właściwie zestawiamy ze sobą te dwie marki. Co do iPhone’a nie ma najmniejszych wątpliwości – jest to już kultowy smartfon, do którego w zasadzie nikogo nie trzeba przekonywać. Mimo wszystko Samsung jest wart uwagi jako innowacyjny producent, który odnotowuje znakomite wyniki sprzedaży.

Obaj producenci wypracowali sobie solidną pozycję lidera na rynku i cieszą się niekwestionowanym uznaniem konsumentów. Są również znani z tego, że jako pierwsi wprowadzają na rynek nowoczesne i niestosowane dotąd rozwiązania (dla przykładu: Apple – smartfony bez wejścia typu jack, Samsung – wodoszczelne obudowy). Można stwierdzić, że są to producenci, którzy zdominowali rynek smartfonów – nie bez przyczyny.

Aby wybrać telefon konkretnego producenta, warto porównać ze sobą flagowe modele. Będzie to iPhone 14 Pro oraz Samsung Galaxy S22. Oba modele to zdecydowanie smartfony z górnej półki, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Samsung Galaxy S22

Czym wyróżnia się zatem flagowy smartfon koreańskiego producenta – Samsung Galaxy S22? Uwagę przykuwa design: elegancka i kompaktowa obudowa. Dużą rolę odgrywa także komfort użytkowania smartfona.

Telefon jest niezwykle ergonomiczny; z powodzeniem obsłużysz go jedną ręką. Z tyłu obudowy umieszczono estetyczną wyspę na potrójny aparat. Ponadto obudowa jest odporna na zabrudzenia; w tym na odciski palców. Smartfon zbudowany jest z innowacyjnego materiału Corning Gorilla Glass Victus+, który cechuje się wysoką odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. W obudowie znaleźć można wejście na kartę SIM, port USB-C i głośniczek. Jak na Samsunga przystało – smartfon jest także wodoszczelny oraz pyłoodporny.

Tyle o obudowie. Przejdźmy do parametrów technicznych. Na uznanie zasługuje najwyższej klasy wyświetlacz Dynamic AMOLED 6,10″ 120 Hz FHD+, 422 ppi. Taki ekran Amoled zapewnia idealne kąty widzenia, właściwą ostrość i dużą głębię kolorów. Doskonale sprawdzi się zatem do oglądania filmów. Samsung Galaxy S22 wyposażono w doskonały procesor ośmiordzeniowy 2,90 GHz Samsung Exynos 2200. Oprogramowanie zapewnia płynną i sprawną pracę, bez zacinania. Reakcje na działania użytkownika również są niezwykle szybkie.

Smartfon ma 8 GB pamięci operacyjnej i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie bez wątpienia wyróżnia się mocnymi podzespołami i ma doskonałe parametry. Posłuży do dowolnych czynności: od biznesowych po rozrywkę. Przydatną funkcją jest ładowanie bezprzewodowe, natomiast pojemność baterii wynosi 3700 mAh. Ponadto telefon wyposażony jest w funkcję Powershare (dzielenie się energią).

Nie trzeba wspominać o dodatkowych funkcjonalnościach, takich jak: czytnik linii papilarnych, aparat selfie, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, wsparcie dla urządzeń Samsung Gear. Wszystko to i wiele więcej znajdziesz w tym kompaktowym i eleganckim smartfonie. Urządzenie wyposażono w system Android.

iPhone 14 PRO

Jeśli chodzi o najnowszego flagowca od Apple – tutaj podziw wzbudza nowoczesny i niezwykle wydajny procesor Apple A16 Bionic. Mocne podzespoły zamknięto w eleganckiej i estetycznej obudowie; charakterystycznej dla tego producenta. Do wyboru masz oczywiście kilka różnych kolorów obudowy. Smartfon zbudowano z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, takich jak chirurgiczna stal nierdzewna, a dodatkowo pokryto warstwą Ceramic Shield.

Wyświetlacz OLED ma 6,10 cala. Dostępna jest opcja niegasnącego wyświetlacza, dzięki czemu zawsze możesz zerknąć i sprawdzić przychodzące powiadomienia. Niemniej – kiedy chowasz telefon do kieszeni lub odkładasz ekranem do dołu – wyświetlacz gaśnie, aby oszczędzać baterię. W ostrym słońcu rozjaśnia się zaś dwukrotnie. Smartfon zaprojektowano w taki sposób, aby wykazywał inteligentne zachowania i ściśle współpracował z użytkownikiem, w pełni odpowiadając na jego potrzeby i wpisując się w codzienną rutynę.

Za doskonałą jakość zdjęć, ostrość, imponującą głębię kolorów i zniewalające detale odpowiada potrójny aparat główny o matrycach 48, 12 i 12 Mpix. iPhone słynie zresztą z możliwości wykonywania świetnych zdjęć, które jakością dorównują niemalże lustrzankom. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego flagowca. Dużą zaletą jest stabilizacja obrazu. W trybie „Akcja” możesz zrobić zdjęcie lub nakręcić film w biegu czy podczas jazdy samochodem i uzyskasz zadowalające efekty.

Smartfon ma głośniki stereo, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Secure Enclave w czipie A16 Bionic chroni natomiast poufne informacje, jakie przechowujesz w sercu swojego smartfona (prywatne dane, Face ID, kontakty itd.).

Warto wspomnieć także o innowacyjnej funkcji rozpoznawania niebezpieczeństwa. iPhone 14 rozpozna zdarzenia drogowe, a w razie wypadku samoczynnie zadzwoni pod numer alarmowy i wezwie pomoc.

Podsumowując; oba telefony mają niekwestionowane zalety, które przypadną do gustu wielu użytkownikom. iPhone to klasa sama w sobie. Ponadto pozwala na wykonywanie doskonałej jakości zdjęć i świetnie współpracuje z użytkownikiem. Wyposażony jest również w solidną i wytrzymałą baterię. Niemniej Samsung również zasługuje na uwagę; ma mocne podzespoły i bardzo dobry ekran, a także wiele przydatnych funkcji. Trudno jednoznacznie wskazać lepszy telefon. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę przede wszystkim indywidualne preferencje i oczekiwania.