Asystent Google na smartfonach z trybem tłumacza

Tłumacz Google, chociaż wciąż zdarzają mu się wpadki, stał się nieodłącznym towarzyszem wielu podróży. Tym razem z jego dobrodziejstw będziemy mogli łatwiej skorzystać na urządzeniach mobilnych, a to dzięki integracji usługi z Asystentem Google.

Tryb Tłumacza pozwala na automatyczne tłumaczenie rozmowy w czasie rzeczywistym. Usługa obejmuje 44 języki, w tym polski, angielski, niemiecki, hiszpański, arabski, chiński i japoński. Aby skorzystać z tłumacza wystarczy uruchomić Asystenta Google i poprosić go o tłumaczenie rozmowy – można to oczywiście zrobić w rodzimym języku. Polecenie może wskazywać, pomiędzy którymi językami będziemy tłumaczyć (na przykład „Tłumaczenie rozmowy z polskiego na francuski”); jeśli ich nie wymienimy, program poprosi nas o wybór. Następnie wystarczy zacząć mówić do telefonu w jednym z wymienionych języków. Aby usłyszeć odpowiedź rozmówcy nie trzeba ręcznie przełączać trybu pracy. Po zakończeniu tłumaczenia możemy wyłączyć Tłumacza za pomocą stosownego polecenia.

Funkcja po raz pierwszy została zaprezentowana na początku roku podczas targów CES. Początkowo Tryb Tłumacza był dostępny jedynie na głośnikach z serii Google Home i niektórych inteligentnych ekranach, ale teraz trafił do smartfonów – skorzystamy z niego na Androidzie i iOS. Jak zawsze w przypadku nowości Google nie trafi on do wszystkich użytkowników jednocześnie; osoby, które jeszcze nie mogą go uruchomić, muszą uzbroić się w cierpliwość – Tryb Tłumacza pojawi się na ich urządzeniach w ciągu kilku następnych dni.