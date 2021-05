ASUS ZenFone 8 i ZenFone 8 Flip oficjalnie

Kompaktowe smartfony wracają ostatnimi laty do łask. Niewielkie, ale czytelne ekrany mają wiele zalet, a gdy sparowane zostaną z potężnymi procesorami, mogą służyć nam przez lata. Dobrym przykładem tego zjawiska będzie nowy flagowiec ASUS-a, ZenFone 8, o przekątnej ekranu wynoszącej zaledwie 5,9 cala.

Chociaż niewielki, wyświetlacz ZenFone 8 nie zawodzi pod względem parametrów – 5,9-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px został wyposażony w odświeżanie 120 Hz, wsparcie dla HDR10+ i osłonę ze szkła Gorilla Glass Victus. Nie zabrakło także zintegrowanego z ekranem czytnika linii papilarnych. Wewnątrz metalowo-szklanej obudowy o matowym wykończeniu kryje się procesor Snapdragon 888, któremu towarzyszy maksymalnie 16 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej.



Urządzenie otrzymało także akumulator 4000 mAh z możliwością ładowania 30 W, głośniki stereo i minijacka. Na froncie fotograficznym do dyspozycji dostaniemy podwójny aparat główny złożony z „oczka” 64 MP z systemem optycznej stabilizacji obrazu oraz obiektywu ultraszerokiego 12 MP, a z przodu – 12-megapikselową kamerkę do selfie. ZenFone 8 jest wodoodporny w klasie IP65/IP68 i waży zaledwie 169 g. Polskie ceny smartfona zaczynały się będą od 3 000 PLN za wariant 8/128 GB; wersja 8/256 GB to koszt 3 300 PLN, a topowa konfiguracja 16/256 GB – 3 600 PLN.



Wymiary ZenFone 8 Flip bardziej przypominają tegoroczne flagowce. 6,67-calowy ekran AMOLED 2400 x 1080 px o odświeżaniu 90 Hz nie ma żadnego wcięcia ani wycięcia na kamerkę do selfie – jej rolę przejmuje główny moduł fotograficzny, osadzony na unoszącej się klapce. Do dyspozycji mamy 64-megapikselowe „oczko” główne, obiektyw ultraszeroki 12 MP i teleobiektyw 8 MP z trzykrotnym zoomem optycznym. Asus zapewnia, że żywotność klapki to aż 300 tysięcy ruchów, co oznacza, że jeśli codziennie będziemy korzystać z niej 150 razy, wytrzyma ona aż 5 lat.



ZenFone 8 Flip działa na Snapdragonie 888, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej; bateria ma imponującą pojemność 5000 mAh. Urządzenie otrzymało także potrójny slot na karty, z dwoma miejscami na nano SIM i jednym dla nośnika microSD. Podobnie jak ZenFone 8, 8 Flip pracuje na Androidzie 11 z nakładką producenta ZenUI. Oficjalna polska cena smartfona to 3 600 PLN.