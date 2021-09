ASUS prezentuje laptopy ProArt StudioBook

Drobne przekłamania w palecie kolorystycznej to dla większości z nas niewielki problem, ale osoby, które na co dzień pracują z grafiką i materiałami wideo, potrzebują jak najdokładniejszej reprodukcji każdego odcienia. Właśnie dlatego najnowsza linia laptopów od Asusa otrzymała ekrany OLED o wysokiej jasności i rozdzielczości 4K.

W linii ASUS ProArt StudioBook znajdziemy dwa urządzenia, obydwa wyposażone w 16-calowe matryce OLED HDR o rozdzielczości 4K i formacie 16:10. Mają one stuprocentowo pokrywać paletę kolorów DCI-P3, wykorzystywaną w profesjonalnej obróbce grafiki, a ponadto oferować wysoki współczynnik kontrastu 1000000:1. Ich maksymalna jasność to 550 nitów, co zapewni użytkownikom wygodę pracy w każdej sytuacji.



Komputery zwracają uwagę jeszcze jednym akcentem: specjalnym pokrętłem ASUS Dial, umieszczonym z lewej strony klawiatury. Dodatek ten został stworzony do pracy w kompatybilnych programach graficznych, na przykład Adobe Premiere Pro czy Adobe After Effects. Pod touchpadem (który może zresztą służyć jako kompaktowy tablet graficzny) znalazły się trzy przyciski – układ taki jest faworyzowany przez specjalistów od modelowania 3D.



W linii ProArt StudioBook znajdziemy dwa urządzenia. Podstawowa wersja otrzyma procesory z serii Intel Core lub AMD Ryzen, którym w najwyższej konfiguracji będzie towarzyszyła karta Nvidia GeForce RTX 3070. Ceny urządzenia zaczynać się będą od 2 000 USD (ok. 7 600 PLN). Wariant Pro zostanie natomiast wyposażony w procesory Ryzen z serii H lub układy Intel Xeon, a za obsługę grafiki będą odpowiedzialne karty z profesjonalnej linii Nvidia RTX A. Za tego StudioBooka zapłacimy minimum 2 500 USD (ok. 9 500 PLN). Komputery pojawią się w sprzedaży pod koniec roku.



To nie koniec niespodzianek dla twórców – ASUS zaprezentował także tańszą linię Vivobook Pro. Laptopy te również zostały wyposażone w ekrany OLED o przekątnej 14, 15 i 16 cali. Urządzenia otrzymają procesory z serii Intel-H lub Ryzen, jak również karty graficzne GeForce RTX 3050 Ti. Dwa specjalne modele, Pro 14X i Pro 16X, dadzą użytkownikom dostęp do wirtualnego pokrętła Asus Dial, umieszczonego w lewym, górnym rogu touchpada. Ceny laptopów Vivobook zaczną się od 750 USD (ok. 2 850 PLN).