Najpotężniejsze laptopy z rodziny ROG Strix SCAR wjechały do Polski

ASUS Republic of Gamers wprowadza do sprzedaży w Polsce odmienioną linię laptopów dla graczy – ROG Strix SCAR. Odświeżona linia produktów to nie tylko najlepsze komponenty, lecz również autorskie technologie, takie jak wyświetlacze ROG Nebula i Nebula HDR oraz ulepszony system chłodzenia Intelligent Cooling.

Procesory i karty graficzne najwyższej klasy

Laptopy ROG z serii Strix Scar to najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki, które napędzane są teraz przez najnowsze i najwydajniejsze podzespoły od firm Intel oraz NVIDIA. Modele ROG Strix SCAR 16 i 18 wyposażono w procesory Intel Core i9-13980HX z 24 rdzeniami i 32 wątkami oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 o mocy do 175 W, zapewniając łączną moc sprzętu na poziomie 240 W (w trybach Dynamic Boost i Manual).

Dodatkowo zastosowanie przełącznika MUX z technologią NVIDIA Advanced Optimus pozwoliło na uzyskanie większej liczby wyświetlanych klatek na sekundę, gdy komputer jest podłączony do zasilania, oraz dłuższego czasu pracy na baterii, gdy jest on odłączony od źródła zasilania – a wszystko to bez potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika.

Udoskonalone rozwiązania Intelligent Cooling

Na potrzeby najnowszych 16- i 18-calowych laptopów Strix SCAR opracowano zupełnie nowy system chłodzenia Intelligent Cooling, wykorzystujący technologię ROG Tri-Fan, która zaprezentowana została po raz pierwszy w ubiegłorocznym modelu Flow X16. W najnowszych jednostkach zastosowano także radiator o pełnej szerokości znany również z modelu Flow X16 – został on jednak odpowiednio powiększony i dostosowany dla modeli Strix SCAR 16 i Strix SCAR 18.

Wykorzystanie większego radiatora pozwoliło zwiększyć powierzchnię rozpraszania ciepła aż o 92,23% w porównaniu z modelami z 2022 roku, co w połączeniu z dostosowanymi na jego potrzeby otworami wentylacyjnymi zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza, niezbędną do schłodzenia naprawdę potężnych podzespołów drzemiących wewnątrz sprzętu. Najnowsze rozwiązania ROG, ciekły metal Conductonaut Extreme zastosowany na CPU i GPU, a także stosowanie 7-miu ciepłowodów, umożliwiło osiągnięcie wyższego niż kiedykolwiek poziomu TGP dla next-genowych CPU i GPU.

Nieziemskie wyświetlacze

16- i 18-calowe modele Strix to nie tylko powiększone ekrany wyświetlające obraz w formacie 16:10. Każde z tych urządzeń dostępne jest również w wersji z rewolucyjnym wyświetlaczem ROG Nebula oferującym płynny, jasny i wyrazisty obraz, wykraczający poza możliwości typowych laptopów dla graczy. Ekrany Nebula to gwarancja wysokiej częstotliwości odświeżania, z czasem reakcji 3 ms lub niższym, jasnością co najmniej 500 nitów i 100% pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3. ROG Nebula to najwyższa jakość w każdym wydaniu, dzięki czemu nie musisz zagłębiać się w zawiłą i trudną do zrozumienia specyfikację techniczną, by upewnić się, że otrzymujesz ekran najwyższej klasy. Wszystkie modele z serii ROG Strix na rok 2023 dostępne są z ekranami o rozdzielczości maksymalnie do QHD i częstotliwości odświeżania maksymalnie do 240 Hz.

Model Strix SCAR 16 dostępny jest również w opcji z wyjątkowym ekranem Nebula HDR – spełniającym wszelkie wspomniane wcześniej standardy. W przypadku Nebula HDR zastosowano panel Mini LED zawierający 1 024 indywidualne strefy przyciemniania, uzyskując tym samym kontrast na niewiarygodnym poziomie. W połączeniu z jasnością szczytową wynoszącą nawet 1 100 nitów wszystko to sprawia, że ten ekran zapewni niezwykłą jakość obrazu HDR w jednym z najpotężniejszych laptopów gamingowych tego roku.

Zaprojektowany, by zwyciężać

Dzięki zastosowaniu specjalnych trybów wydajności w oprogramowaniu Armoury Crate, użytkownik może wybierać pomiędzy cichą, energooszczędną pracą, a turbodoładowaną rozgrywką lub też ręcznie korygować parametry napięcia i pracy wentylatorów dostosowując sprzęt zupełnie pod siebie.

Na obudowie każdej maszyny z serii Strix umieszczono również oświetlenie RGB, w tym zupełnie nowy, szeroki pasek świetlny wzdłuż otworów wentylacyjnych z tyłu komputera. Natomiast funkcja Aura Sync pozwala użytkownikom dostosować oświetlenie laptopa do swoich urządzeń peryferyjnych, a nawet zaprojektować własne złożone efekty świetlne, wykorzystując w tym celu aplikację Aura Creator.

Zastosowanie pełnowymiarowej klawiatury pozwala cieszyć się komfortową rozrywką, a znajdujące się na niej konfigurowalne klawisze skrótów umożliwią sterowanie głośnością, mikrofonem lub przełączanie trybów wydajności w trakcie samej gry. Powiększony, szklany touchpad zapewnia lepszą precyzję pracy gładzika, a powłoka obudowy zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców gwarantuje schludny wygląd bez względu na to, jak aktywny jest styl życia danego użytkownika komputera. Półprzezroczysta klawiatura w Strix SCAR podkreśla natomiast jego sportowy charakter, podobnie jak nowy, konfigurowalny Armor Cap, który pozwala użytkownikom na nadanie własnego stylu urządzenia.