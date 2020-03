Astro Slide 5G – smartfon, palmtop i laptop w jednym

Wydawało się, że telefony z pełnymi klawiaturami to relikt przeszłości, ale najwyraźniej nie wszyscy producenci mają na ten temat podobne zdanie. Astro Slide 5G od Planet Computers to smartfon, który może pracować zarówno w trybie telefonu, jak i jako miniaturowy laptop.

Urządzenie zostało wyposażone w 6,53-calowy ekran o rozdzielczości 2340 x 1080 px oraz ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1000 ze wsparciem dla 5G, Wi-fi 6 i Bluetooth 5.1. Towarzyszyć im będą układ graficzny ARM Mali-G77, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej ze wsparciem dla kart microSD oraz bateria o pojemności 4 000 mAh. Z tyłu znajdzie się 48-megapikselowy aparat, a z przodu 5-megapikselowa kamerka do selfie. Sprzęt otrzyma dwa porty USB-C, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, moduł NFC, zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych i możliwość bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi.

Najciekawszym elementem Astro Slide 5G jest jednak jego podświetlana klawiatura QWERTY. Została ona zamocowana na specjalnym zawiasie RockUp, dzięki któremu klawisze wysuwane są w całości spod ekranu, zamieniając tym samym urządzenie w miniaturowego laptopa. Smartfon domyślnie działa na Androidzie 10, ale w przyszłości będzie można zainstalować na nim również Linuxa.

Astro Slide 5G jest obecnie dostępny jedynie poprzez Indiegogo – Planet Computers szacuje, że urządzenie trafi do użytkowników w marcu 2021 roku. Jak zawsze w przypadku kampanii crowdfundingowych, producent przewidział promocje dla osób, które zdecydują się wesprzeć projekt. Telefon jest tam dostępny w specjalnej cenie 490 EUR (ok. 2 230 PLN), ale w wersji komercyjnej zapłacimy za niego aż 820 EUR (ok. 3 720 PLN).