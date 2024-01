Ariana Grande z nowym utworem Yes, And?

Wreszcie koniec czekania. To pierwszy solowy singiel Ariany Grande od 2020 roku. Autorami i producentami Yes, And? są Grande, Max Martin i Ilya Salmanzadeh.

Ariana Grande ujawniła za pośrednictwem stories kilka dodatkowych informacji: Yes, And? to nie tytuł całego albumu, okładka singla natomiast będzie służyć jako jeden z wariantów okładki wydawnictwa.

Grande nagrała Yes, And? w Nowym Jorku. Artystka napisała singiel wspólnie z Martinem i Salmanzadehem – wieloletnimi współpracownikami odpowiedzialnymi między innymi za hity Problem, God Is A Woman, No Tears Left to Cry czy Bang Bang.

Po wydaniu Positions w 2020 i duecie z Lady Gagą Rain on Me, Ariana wydała jeszcze wspólny kawałek z Kid Cudim Just Look Up, który trafił do filmu Adama McKaya Nie patrz w górę. W sierpniu 2023 Ariana świętowała 10-lecie debiutanckiego albumu Yours Truly. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, artystka połączyła siły z The Weeknd w nowym remiksie utworu Die For Me.