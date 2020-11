Apple rezygnuje z części prowizji w App Store

30-procentowy podatek, jakim obłożona jest każda transakcja w App Store, stał się przyczyną niejednego sporu – narzekało na niego Spotify, Epic Games i niezliczeni mniejsi deweloperzy. Ci ostatni mogą teraz poczuć się wyróżnieni, ponieważ Apple zdecydowało się na drobne zmiany w zasadach swojego sklepu.

Nowa inicjatywa nosi nazwę App Store Small Business Program. Polega ona na zmniejszeniu prowizji pobieranej przez Apple przy każdej transakcji do 15% całkowitej wartości zakupu – dotychczas było to aż 30%. Dotyczy to zarówno zakupu płatnej wersji danego programu, jak i odblokowaniu zawartości za pośrednictwem mikrotransakcji. Jest jednak pewien kruczek: w akcji mogą wziąć udział tylko deweloperzy, których roczne przychody ze sprzedaży aplikacji lub dodatkowych usług w apce nie przekraczają 1 miliona dolarów.



Chociaż samo Apple nie podało dokładnych danych, firma analityczna Sensor Tower oszacowała, że z programu może skorzystać około 98% deweloperów w App Store. Ruch ten został dobrze przemyślany przez Apple, ponieważ w zeszłym roku sprzedaż aplikacji i usług stworzonych przez tę grupę składała się jedynie na 5% całkowitych dochodów wygenerowanych przez sklep z aplikacjami. Nie da się jednak ukryć, że dla wielu niszowych deweloperów dodatkowe zarobki mogą okazać się kluczowe dla przetrwania ich firmy, w szczególności w tym trudnym okresie. App Store Small Business Program ruszy już 1 stycznia 2021 roku, a warunki i procedura przystąpienia do niego zostaną ogłoszone w grudniu.