Apple prezentuje odświeżony sklep internetowy

Zakupy na oficjalnej stronie Apple do tej pory wymagały lekkiej gimnastyki – aby zamówić dany gadżet, należało odwiedzić jego stronę produktową, gdzie znajdował się link „Kup”; po jego kliknięciu byliśmy przekierowywani do sklepu. Teraz firma zdecydowała się na zaprezentowanie dedykowanego sklepu online, przy okazji odświeżając jego wygląd.

Strona Apple była wczoraj niedostępna przez krótki czas, co wywołało w sieci falę dyskusji – czyżby chodziło o premierę-niespodziankę? W rzeczywistości Apple pracowało wtedy nad odświeżeniem swojego sklepu oraz dodaniem stosownej zakładki do górnego menu. Po jej kliknięciu, naszym oczom ukaże się strona mocno przypominająca AppStore z iOS, wypełniona kartami, odnośnikami do promocji oraz przewodnikami zakupowymi. Na samej górze umieszczone zostały kategorie zbiorcze, obejmujące grupy produktów Apple – iPhone’y, iPady, komputery Mac i inne. Gdy wybierzemy jedną z nich, zostaniemy przekierowani do strony prezentującej wszystkie dostępne modele; kliknięcie na konkretną kartę przeniesie nas natomiast do zakupów.



Oficjalna strona Apple porzuciła dedykowany sklep około 6 lat temu. Decyzja o jego przywróceniu może być wynikiem wspaniałych wyników na trzeci kwartał, które osiągnęła firma z Cupertino – w porównaniu z danymi z poprzedniego roku, firma zanotowała znaczący wzrost sprzedaży telefonów, laptopów i tabletów w skali światowej. Łatwiejszy w nawigacji, przejrzysty sklep zachęci klientów do dalszych zakupów. Na dodatek zmiany te prawdopodobnie przygotowują grunt pod nadchodzące premiery: wśród wyczekiwanych przez fanów produktów znajduje się iPhone 13, nowa generacja MacBooków z procesorem ARM oraz wiele innych intrygujących gadżetów.