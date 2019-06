Mapy Google ze zgłaszaniem utrudnień drogowych

Wielu kierowców preferuje Yanosika i Waze od Map Google – te pierwsze aplikacje pozwalają uzyskiwać szybkie informacje na temat nagłych sytuacji drogowych. Funkcja zgłaszania utrudnień nareszcie trafiła także do polskiej wersji nawigacji od Google.

Nowe opcje widoczne są w rozwijanym menu w trybie jazdy. Aby z nich skorzystać wystarczy wybrać pozycję „Dodaj zgłoszenie”. Następny ekran pokaże użytkownikowi trzy rodzaje zdarzeń, które można zgłosić: wypadki drogowe, kontrole prędkości i korki. Funkcja ta, znana z innych aplikacji nawigacyjnych, pozwoli kierowcom na bieżąco aktualizować sytuację na drodze, przez co inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli uniknąć opóźnień. Nie wiadomo co prawda, w jaki dokładnie sposób weryfikowane są zgłoszenia, ale prawdopodobnie ich lokalizacja musi zostać potwierdzona przez kilku użytkowników, by znalazła się na mapach.

To kolejna po ostrzeganiu o fotoradarach opcja, która ma zachęcić kierowców do korzystania z Map Google. Oczywiście jeśli aplikacja ma ambicje zdetronizowania Yanosika, potrzebuje do tego aktywnego udziału społeczności – bez zgłoszeń od uczestników ruchu drogowego system nie będzie prawidłowo działał. Na razie nie każdy ma dostęp do nowych funkcji, ale powinno się to zmienić w ciągu kilku najbliższych dni; zgłoszenia są stopniowo wprowadzone wśród użytkowników polskiej wersji aplikacji.