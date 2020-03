Apple prezentuje nowego MacBooka Air i iPada Pro

Apple nie próżnuje i mimo trudnej sytuacji na rynku pokazuje światu dwa nowe produkty. Jednym z nich jest MacBook Air, pierwszy w linii z klawiaturą z mechanizmem nożycowym, a drugim iPad Pro… który również otrzymał klawiaturę z mechanizmem nożycowym, a także kilka dodatkowych funkcji.

Nowy MacBook Air dostępny jest w wersji z procesorem 10 generacji Intel Core i3 1,1 GHz, Core i5 1,1 GHz lub Core i7 1,2 GHz. Komputer otrzymał 8 lub 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB oraz nową (starą) klawiaturę. To pierwszy model z linii Air z nożycowymi przełącznikami. Tego typu klawisze charakteryzują się cichą pracą i 1-milimetrowym skokiem, a w MacBooku Air otrzymały one ponadto podświetlenie z czujnikiem jasności otoczenia. Dwa porty Thunderbolt 3 umożliwią natomiast podłączenie zewnętrznego ekranu o rozdzielczości do 6K.

MacBook Air ma 13,3-calowy wyświetlacz z technologią TrueTone, wsparcie dla Touch ID oraz lekką obudowę z recyklingowanego aluminium. Komputer będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: gwiezdnej szarości, złocie i srebrze. Ceny zaczynają się od 5 000 PLN za najsłabszą specyfikację i sięgają aż 11 250 PLN za model z Core i7, 16 GB RAM-u i 2 TB pamięci masowej. Urządzenie trafi do sprzedaży 25 marca.

Nowa generacja iPada Pro również prezentuje się efektownie. Wyświetlacz w technologii Retina otrzymał odświeżanie 120 Hz, maksymalną jasność 600 nitów i technologię TrueTone. Tablet działa na procesorze A12Z Bionic z systemem uczenia maszynowego, a w jego tylnej części znajduje się podwójny aparat fotograficzny 10 Mpix + 12 Mpix z czujnikiem LiDAR. Ten ostatni służy do dokładnego wykrywania głębi i odległości, co ma dodać realizmu aplikacjom i grom AR. Urządzenie będzie dostępne w dwóch rozmiarach, 11 cali i 12,9 cala, oraz dwóch kolorach (gwiezdnej szarości i srebrze).

Sprzedaż iPada Pro rozpocznie się 25 marca. Ceny tabletu z przekątną ekranu 11 cali będą zaczynały się od 3 900 PLN za wersję z samym Wi-fi i 4 700 PLN za Wi-fi i łączność LTE. Za większe urządzenie zapłacimy minimum 4 900 PLN (Wi-fi) lub 5 700 PLN (Wi-fi + LTE). Podane wartości dotyczą iPadów Pro wyposażonych w pamięć wewnętrzną 128 GB – za większą pojemność będziemy musieli odpowiednio dopłacić.

Wczorajsza premiera oficjalnie potwierdziła plotki o dodaniu wsparcia dla myszy i trackpada – nowa klawiatura Magic Keyboard będzie miała wbudowany gładzik; na dodatek otrzyma ona znany z MacBooków mechanizm nożycowy i „lewitujący” zawias o różnych kątach nachylenia. Apple podkreśla, że korzystanie z kursora w iOS będzie zupełnie inne niż w macOS: kształt i funkcje narzędzia będą zmieniały się w zależności od kontekstu. Wsparcie dla myszy i trackpadów zostanie dodane nie tylko do iPada Pro, ale wszystkich tabletów działających na iPadOS 13 – aktualizacja 13.4 trafi na nasze urządzenia 24 marca. Data premiery Magic Keyboard jest na chwilę obecną nieznana.