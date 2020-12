Apple prezentuje listę najlepszych aplikacji 2020 roku

Mijający właśnie rok był dla wielu osób skrajnie trudny – pandemia na dobre zmieniła sposób, w jaki podchodziliśmy do pracy, kontaktów międzyludzkich i spędzania wolnego czasu. Widać to także na liście najpopularniejszych aplikacji ostatnich jedenastu miesięcy, która właśnie została ujawniona przez Apple.

Tytuł najlepszej aplikacji na iPhone’a przypadł programowi Wakeout!, który zachęca użytkownika do regularnego wykonywania krótkich serii ćwiczeń w trakcie pracy. Na iPadzie koronę otrzymał Zoom, w Apple TV – Disney +, a na Apple Watchu – Endel, czyli program tworzący uspokajające tło muzyczne w oparciu o obecne warunki pogodowe i stan użytkownika. Na macOS aplikacją roku został natomiast kalendarz Fantastical z rozbudowanymi opcjami zarządzania notyfikacjami.



Wśród gier na iPhone’a Apple postanowiło wyróżnić Genshin Impact, zaś na iPadzie – Legends of Runeterra. Na Makach największe uznanie zdobył tytuł RPG Disco Elysium, a w usłudze Apple Arcade – gra indie Sneaky Sasquatch. Przyznane zostały także nagrody za najciekawsze trendy; otrzymało je na przykład Pokemon Go (za dostosowanie rozgrywki do zmian na świecie) czy crowdfundingowa apka ShareTheMeal.



Ponadto Apple zaprezentowało także listy najczęściej ściąganych aplikacji na iOS i iPadOS. Tu zwycięzca był jeden: program do telekonferencji Zoom, który dla wielu użytkowników stał się podstawą pracy zdalnej. Wysoko uplasowały się także inne apki biurowe i edukacyjne: Gmail i Google Classroom, oraz serwisy streamingowe Disney+ i Netflix. Wśród najchętniej pobieranych gier prym wiodło Among Us, ale dużą popularność zdobyły także Roblox i Call of Duty: Mobile.



Listę płatnych programów zdominowały aplikacje z kategorii produktywności (GoodNote 5, Notability) oraz kreatywności (Procreate, Procreate Pocket i Affinity Designer). Na obydwu listach możemy także zauważyć wiele programów mających pomóc w utrzymaniu higieny mentalnej i walce ze stresem – w tym roku okazało się to szczególnie ważne.