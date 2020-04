Apple Music od dziś w Samsung Smart TV

Firma Samsung, jako pierwsza, wprowadza aplikację Apple Music do swoich telewizorów. Od dziś użytkownicy w ponad 100 krajach będą mogli korzystać z Apple Music bezpośrednio na telewizorach Samsung Smart TV*, a od 2019 roku mogą korzystać także z Apple TV i wsparcia dla AirPlay 2*.

Samsung konsekwentnie rozszerza ofertę aplikacji dostępnych na telewizorach Smart TV. Rozrywka, która wprawia nas w doby nastrój jest ważna, szczególnie teraz, kiedy dużo czasu spędzamy w domach. Dzięki aplikacji Apple Music, która będzie dostępna w telewizorach Samsung Smart TV QLED i UHD wyprodukowanych w latach 2018 – 2020, subskrybenci mogą skorzystać z dostępu do ponad 60 milionów piosenek bez reklam i najpopularniejszych teledysków. Będą mieli też szansę odkrywać tysiące playlist wyselekcjonowanych przez osoby kreujące muzyczne trendy.

Subskrybenci Apple Music będą mogli skorzystać z codziennych rekomendacji, a także posłuchać programu radiowego Beats 1, emitującego na żywo utwory artystów, takich jak Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled i Elton John. Dodatkowo użytkownicy będą mieli możliwość obejrzenia programu „At Home With Apple Music”, podczas którego prezentowane są nowe playlisty tworzone przez dziennikarzy muzycznych, czaty FaceTime z artystami przebywającymi w swoich domach, wyjątkowe wywiady z gwiazdami i wiele innych materiałów, które mają pomóc w tworzeniu poczucia więzi i wspólnoty w obecnym czasie izolacji.

Naszym celem zawsze było dostarczanie użytkownikom najlepszej rozrywki. Teraz jest to dla nas szczególnie ważne, bo spędzając coraz więcej czasu w domu wszyscy potrzebujemy nowości – powiedział Salek Brodsky, Vice President of Strategic Partnerships and Business Development w Samsung Electronics. W ubiegłym roku jako pierwsi zaproponowaliśmy użytkownikom aplikację Apple TV, z kolei dziś rozszerzamy współpracę z Apple oferując dostęp do Apple Music. Dzięki temu możemy zaproponować niezrównane możliwości w zakresie rozrywki szczególnie tym, którzy oczekują dostępu do szerokiej gamy aplikacji na swoich Smart TV.

Użytkownicy Samsung Smart TV mogą pobrać Apple Music ze sklepu z aplikacjami, zalogować się do swojego konta używając Apple ID albo uruchomić proces subskrypcji bezpośrednio z telewizora. Posiadacze Samsung Smart TV mogą także bezpłatnie testować Apple Music przez 3 miesiące, korzystając z abonamentu indywidualnego, rodzinnego lub studenckiego. Poza bogatym katalogiem Apple Music, używając swojego telewizora Samsung Smart TV, abonenci mają również dostęp do wyjątkowych programów, popularnych koncertów, a także innych ekskluzywnych treści.

* Dostępność może być różna w zależności od regionu i modelu telewizora.