Apple HomePod dostępny w lutym

Pierwszy inteligentny głośnik od Apple został zaprezentowany w czerwcu zeszłego roku, jednak liczne opóźnienia przesunęły datę jego premiery. Nareszcie ją poznaliśmy – HomePod będzie dostępny dla użytkowników od 9 lutego.

HomePod to pierwszy tego typu sprzęt od Apple. Spośród innych głośników smart home ma wyróżniać się doskonałą jakością audio. Zostało to podkreślone w czterech minireklamach, które Apple opublikowało w weekend. Prezentują one dodatkowe funkcje głośnika – system redukcji zakłóceń, equalizer czy wzmocnienie basu. Ponadto Apple zapowiedziało wprowadzenie swojego własnego systemu multiroom opartego o HomePody, jednak będzie on dostępny dopiero w drugiej połowie roku.

Głośnik kosztuje 350 USD (1 160 PLN) i jest dostępny w dwóch kolorach: białym i łupkowoszarym (czyli tzw. gwiezdnej szarości). Na razie nie wiadomo, czy trafi do Polski i kiedy to się stanie. Tajemnicą pozostaje również to, czy będziemy się mogli cieszyć polską wersją HomePodowej Siri i aplikacji Home.