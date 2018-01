Elon Musk sprzedaje… miotacz płomieni

Głównym projektem firmowanym nazwą The Boring Company jest system ultraszybkich tuneli, które mają rozwiązać problemy z zakorkowaniem miast. Tym razem przedsiębiorstwo postanowiło zahaczyć o nieco inną gałąź przemysłu i stworzyć miotacz płomieni.

Powstrzymajmy się przez chwilę od okrutnych dowcipów opisujących, w jaki sposób można wykorzystać miotacz płomieni podczas rozwiązywania problemów z korkami w mieście, i skupmy na produkcie. Ten kosztujący 500 USD (1 665 PLN) gadżet to – według zapowiedzi Elona Muska, który przedstawił go wczoraj na swoim Instagramie – najbezpieczniejsze urządzenie tego typu na świecie. Ze względu na niewielki zasięg płomieni miotacz jest w pełni legalny na terenie Stanów Zjednoczonych.

Miotacz płomieni jest oczywiście nawiązaniem do żartu Elona Muska, który stwierdził, że po wyprzedaniu wszystkich osławionych czapek The Boring Company przerzuci się na sprzedaż właśnie tych urządzeń. Zainteresowani mogą zakupić produkt w przedsprzedaży – w ręce szczęśliwych posiadaczy trafi już wiosną. Jeśli kogoś nie do końca przekonuje poziom jego bezpieczeństwa możecie zastanowić się również nad zakupem firmowej gaśnicy The Boring Company za jedyne 30 USD (100 PLN).