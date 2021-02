Aplikacje na poprawę życia

W obecnych czasach można znaleźć aplikację do wszystkiego. W otchłaniach App Store i Sklepu Play kryją się zarówno prawdziwe perełki, jak również właściwie bezużyteczne, hmm, eksperymenty. Chcesz wysyłać wiadomości na WhatsAppie sam do siebie lub kontaktować się ze swoimi znajomymi, wykorzystując tylko słowo „Yo”? Spokojnie, coś się znajdzie. A może zainteresuje cię gra w rozwijanie papieru toaletowego, wyciskanie pryszczy lub podrzucanie smartfona do góry? Żaden problem. Miłośnicy minimalizmu mogą natomiast wybrać aplikację o wymownym tytule Nothing, która… właśnie, absolutnie nic nie robi (na szczęście jest darmowa).

Zostawmy jednak nieprzydatne programy i skupmy się na tych, które mogą ułatwić nam życie. Nietrudno zauważyć, że w ciągu dnia regularnie sięgamy po telefon, by sprawdzić, czy nie mamy nowych informacji od znajomych, rodziny lub współpracowników, przeczytać wiadomości lub rozerwać się przy grze mobilnej. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre programy są aż tak wciągające? Wiele aplikacji wykorzystuje mechanizmy psychologiczne do przyciągnięcia naszej uwagi i zadbania o to, żebyśmy regularnie do nich wracali.

Przypomnij sobie chociażby skomplikowane systemy nagradzające aktywność, wysyłane w odpowiednich momentach notyfikacje, czy też funkcje pozwalające chociaż częściowo spersonalizować apkę. Wszystkie te zjawiska mają jeden cel – utrzymać nasze zainteresowanie i zaangażowanie na odpowiednim poziomie.

Gdy jesteśmy świadomi tych mechanizmów, możemy wykorzystać je do tworzenia dobrych nawyków i ułatwiania sobie życia z poziomu smartfona. Dzięki odpowiedniej aplikacji nasze urządzenie mobilne może przekształcić się w funkcjonalny planer, kieszonkowe kino, personalnego trenera medytacji i mindfulness lub profesjonalne studio fotografii i obróbki cyfrowej – granice wytycza tylko nasza wyobraźnia i styl życia.

Poniżej zebraliśmy 12 ciekawych aplikacji, przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Znajdziemy tutaj zarówno apki, za pomocą których przejrzyście zaplanujesz codzienne obowiązki, jak i programy pomagające w zrelaksowaniu się po ciężkim dniu pracy. Chociaż nie wszystkie dostępne są w języku polskim, przejrzysty, funkcjonalny interfejs umożliwi ich łatwe opanowanie każdemu użytkownikowi. Jeżeli zatem masz problemy z dotrzymaniem noworocznych postanowień lub po prostu szukasz sposobu na ogarnięcie niektórych obszarów swojej codzienności, zapraszamy do lektury.