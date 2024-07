TEST: Acer Swift Go 14

Ostatnio recenzowałem kilka imponujących laptopów 14-calowych. Niektóre z nich były drogie, inne były w przystępnej cenie. Część z nich było niesamowitych. Ale najnowszy Acer Swift Go 14 nie jest żadnym z nich.

Komputer jest dostępny w kilku wersjach, a ja testowałem model SFG14-735T, który za 5 499 PLN oferuje chipset Intel Core Ultra 7 125H, 32 GB pamięci RAM, dysk SSD 1 TB, grafikę Intel Arc i 14,0-calowy panel OLED. To kusząca specyfikacja za tę cenę, ale diabeł tkwi w szczegółach.

W jakiś sposób Swift Go 14 wydaje się czymś w rodzaju oldschoolowego 14-calowego laptopa. Ma srebrną obudowę z czarnymi klawiszami i wydatnymi otworami wentylacyjnymi wzdłuż tylnej krawędzi. Wyświetlacz ma dość wąskie ramki, ale są one plastikowe, a nie umieszczone za solidnym kawałkiem szkła. I chociaż ogólny branding jest stonowany, jasne oznakowanie „Swift” na touchpadzie trochę za bardzo rzuca się w oczy. Nie powiedziałbym, że jest to brzydki laptop, ale na pewno nie współczesny.

Komputer ma mieszaną jakość wykonania. Całkowicie aluminiowa obudowa i pokrywa są w większości odporne na zginanie, ale w trakcie używania laptopa jego konstrukcja wykazuje tendencje do lekkiego chwiania się, jakby części nie były do końca solidne i dobrze spasowane. Pod względem przenośności Swift Go 14 plasuje się zdecydowanie pośrodku stawki. Nie jest bardzo gruby – ma 1,5 cm w tym wymiarze i waży 1,32 kg.

Klawiatura jest bardzo dobra, ma mniejsze klawisze, ale duże odstępy między nimi. Przełączniki są lekkie i szybkie, z wygodnym działaniem. Łatwo się do niej przyzwyczaić, choć jest o krok za liderami z Apple i Lenovo.

Mechaniczny touchpad jest wystarczająco duży, ale ma bardzo sztywny przycisk, który nie reaguje zbyt dobrze. Zauważyłem, że często nie rejestrował kliknięcia, albo klikałem nim dwukrotnie, choć nie miałem takiego zamiaru.

Pod względem łączności jest bardzo dobrze. Laptop ma dwa porty USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4), HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio i gniazdo microSD. Kamera internetowa oferuje wyższą niż konkurencja rozdzielczość 1440p. W bezpośrednim świetle radzi sobie dobrze z dokładnym uchwyceniem szczegółów, ale w warunkach słabego oświetlenia obraz często sprawia wrażenie prześwietlonego lub świecącego na biało.

Chipset Intel Core Ultra 7 155H dobrze zwiększa produktywność, a zintegrowana grafika Intel Arc stanowi krok naprzód w porównaniu z poprzednią generacją, ale wciąż jest znacznie wolniejsza niż oddzielne procesory graficzne klasy podstawowej. W testach obciążających procesor Swift Go 14 był naprawdę szybki, ale wentylatory działały dość głośno podczas najbardziej intensywnych działań. Dolne otwory wentylacyjne oznaczają, że trzeba uważać na powierzchnię, na której stoi laptop, gdyż spód obudowy mocno się nagrzewa.

NPU w chipsecie Meteor Lake jest obsługiwane w kilku aplikacjach, takich jak Gimp. Jak dotąd jednak korzyści NPU są ograniczone. Największą nową funkcją czipów jest umożliwianie laptopom lepszej wydajności i ustalanie priorytetów obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Na dziś jednak to bardziej obietnica przyszłości. Wykonywanie zadań przez AI lokalnie brzmi ekscytująco, ale na razie wskazówką, że opcja istnieje, jest lekko animowana przez sztuczną inteligencję tapeta systemu, zgodnie z ruchem głowy czy myszy – powiedzieć, że czekam na więcej, to jak nic nie powiedzieć.

W teście przeglądania internetu Swift Go 14 wytrzymał niecałych 10 godzin na baterii (Acer obiecuje 12,5). Nie jest to zły wynik, choć nadal nie są to wyżyny laptopów opartych o system Windows. Najbardziej rozczarowujący jest fakt, że Meteor Lake nie może na dziś konkurować w tym sensie z laptopami marki Apple. Najwytrzymalsze komputery przenośne z Meteor Lake wytrzymają 15 godzin pracy na baterii, MacBooki dobijają już do 18.

Swift Go 14 w wariancie testowym miał 14-calowy panel OLED o proporcjach 16:10, pracujący w rozdzielczości 2880×1880 px i częstotliwości 60 Hz. Warto zwrócić uwagę na to, że dostępne są także warianty z panelem IPS LCD. OLED charakteryzuje bardzo dobra jasność i doskonały kontrast. Kolory są bardzo dobrze odwzorowane przy konsumpcji multimediów SDR, ale już nie HDR. Problemem niewątpliwie jest wydajność w bezpośrednim świetle słonecznym. Laptop nie nadaje się też do pracy kreatywnej fotografów czy grafików.

Dźwięk zapewniają dwa głośniki, które niestety zostały skierowane w dół. Są w porządku w przypadku sporadycznego oglądania filmów z YouTube, ale do wszystkiego innego polecam parę słuchawek lub głośniki.

Swift Go 14 to szybki, produktywny laptop z mocną specyfikacją. Klawiatura i łączność są bardzo dobre. Trudno jednak znaleźć mi grupę docelową dla komputera. Mało solidna konstrukcja, słaby touchpad, brak dedykowania dla grafików, graczy, a nawet miłośników multimediów powodują, że można wybrać lepsze lub tańsze laptopy.

Specyfikacja

CENA Od 3 849 PLN

Od 3 849 PLN PROCESOR Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc

Intel Arc RAM 32 GB

32 GB SSD 1 TB

1 TB EKRAN 14” OLED 2880×1800 px

14” OLED 2880×1800 px WYMIARY 15 x 312 x 218 mm

15 x 312 x 218 mm WAGA 1,32 kg