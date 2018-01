Aplikacja fitness Strava odkrywa militarne sekrety

Twórcy aplikacji fitnessowej Strava postanowili pochwalić się mapą przedstawiającą wykorzystanie ich dzieła na całym świecie. Okazało się jednak, że „cały świat” obejmuje również tajne obiekty i bazy militarne, a aplikacja zbiera dane potrzebne do wygenerowania mapy właściwie bez wiedzy użytkownika.

Niebezpieczeństwo wynikające z opublikowania mapy wynika po części z jej dokładności. W dużym przybliżeniu obrazu każdy może zidentyfikować drogi, którymi poruszają się użytkownicy aplikacji. Po nałożeniu tej informacji na zdjęcia satelitarne dostępne w Mapach Google można łatwo określić, jak poruszają się np. żołnierze w bazach militarnych, którzy korzystają z tej aplikacji, i za pomocą tych danych określić standardowe trasy patrolowe. Stanowi to niebezpieczeństwo szczególnie dla obiektów wojskowych zlokalizowanych na terenach objętych działaniami wojennymi – tak, dane pochodzą również z takich baz.

Problem z mapą Stravy jest po części winą producenta, a po części użytkowników – w końcu deweloper nie poinformował ich o tym, że ich dane posłużą do stworzenia tego typu mapy (nawet po ich anonimizacji), ale przyznajmy: instalacja jakiegokolwiek trackera na służbowym telefonie nie należy do najrozsądniejszych posunięć. Jeśli zaś i wam nie podoba się wykorzystanie waszych danych do stworzenia tego typu mapy, możecie wyłączyć tę opcję w menu Privacy -> Learn more ->Learn more ->Personal settings (Android) lub Privacy -> Further customize (iOS) – czyli w niezbyt oczywistych miejscach.