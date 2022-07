Anker PowerPort III 65W – potężne zasilanie… w niewielkim formacie￼

38 x 29 x 66 mm – tyle zaledwie mierzy najnowsza ładowarka USB firmy Anker, czyli wyposażony w 3 porty USB model Anker PowerPort III 3-Port 65W. Urządzenie gabarytami przypomina klasyczną miniaturową ładowarkę do telefonu, a z powodzeniem może zasilić wiele laptopów ładowanych przez złącze USB-C, m.in. firm Apple, Dell czy Microsoft. Co więcej – jednocześnie może ładować do trzech urządzeń, więc idealnie sprawdzi się np. podczas wakacyjnych wyjazdów.

Coraz więcej trafiających na rynek laptopów wykorzystuje do ładowania złącze USB-C, co jest świetnym rozwiązaniem, bo ogranicza liczbę kabli, które musimy nosić do pracy czy na uczelnię. Problem w tym, że większość takich komputerów do efektywnego zasilenia wymaga ładowarki zapewniającej co najmniej 40-50W – co oznacza, że większość użytkowników i tak nosi ze sobą co najmniej dwie ładowarki USB (jedną, zwykle jednoportową o wysokiej mocy, dostarczaną wraz z laptopem i drugą – do ładowania innych urządzeń, smartfonów, tabletów, słuchawek, etc.).

Najnowszy produkt firmy Anker zdecydowanie ułatwi im życie – pozwala bowiem nosić przy sobie tylko jedną ładowarkę, która w przypadku większości użytkowników z powodzeniem zasili wszystkie ich urządzenia.

Wykorzystująca technologie azotku galu (GaN II) ładowarka Anker PowerPort III 3-Port 65W wyposażona jest w trzy porty USB – dwa USB-C oraz jeden USB-A. Łącznie urządzenie potrafi dostarczyć 65W – i taki będzie prąd ładowania, jeśli skorzystamy tylko z jednego portu USB-C. To dość, by efektywnie ładować m.in. komputery i tablety MacBook Air 2020/Pro 13”, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 czy iPad 2018 (i nowsze). Oczywiście, 65 W to również dość, by zasilić z maksymalną mocą większość smartfonów obsługujących najróżniejsze technologie szybkiego ładowania.

Jeśli użytkownik uzna jednak, że chce jednocześnie ładować więcej urządzeń, ma do dyspozycji dwa dodatkowe porty USB-A. W przypadku podłączenia jednocześnie trzech urządzeń, USB-C zapewnia 40 W, drugi port USB-C może obsłużyć 12 W, a port USB-A zapewni kolejne 12 W.

Zmniejszenie gabarytów urządzenia (w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami) możliwe było dzięki zastosowaniu w urządzeniu azotku galu, czyli półprzewodnika, który charakteryzuje się lepszymi parametrami elektrycznymi niż krzem (przede wszystkim lepszą wydajnością energetyczną – podczas pracy generuje mnie ciepła).

Urządzenie jest już dostępne na polskim rynku, w cenie 285 PLN.