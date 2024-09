Wyższy poziom aktywnego chodzenia osiągnięty: 450 DIRT od KEEN

Na szlaku liczy się każdy krok. Najmniejsza odległość przybliża nas do celu: niezależnie czy są to zapierające dech w piersiach widoki, czy też ukończenie kolejnej trasy. Przekraczanie własnych granic zawsze sprawia ogromną satysfakcję i radość, tym bardziej, gdy można mieć w tym wsparcie w każdej minucie – i to nie tylko od swoich kompanów.

WK400, pierwszy but wykorzystujący autorską, opatentowaną technologię KEEN wspierającą aktywne chodzenie trafia na nowe szlaki. Podeszwa KEEN.CURVE pierwotnie jest jednolicie zakrzywiona, by przenosić energię od pięty po palce i napędzać chód, wspierając tym samym aktywne chodzenie.

450 DIRT to kolejny etap w ewolucji obuwia walkingowego, stworzony z myślą o fanach hikingu. Dla lepszej przyczepności na górskich trasach podeszwa KEEN.CURVE została odpowiednio zoptymalizowana, z zachowaniem najważniejszych cech produktu. Stanowi tym samym idealną równowagę między zaawansowaną technologią, geometrią i wysoką amortyzacją.

Będąc stale w ruchu, ważne, by wybierane produkty maksymalizowały komfort i niwelowały potencjalne (nawet najmniejsze) przeszkody. Projektanci marki wiedzą o tym doskonale, tworząc i stosując już od lat rozwiązania jak między innymi: wykorzystanie aktywnych probiotyków Eco Anti-Odor pozbywających się nieprzyjemnych zapachów, zapewnienie dodatkowej przestrzeni dla palców, czy chociażby wdrożenie niebrudzącej podłoża podeszwy o zwiększonej przyczepności.

Trwałość na lata, najwyższa jakość i kombinacja autorskich technologii – to jedno. Zachowanie jednocześnie minimalistycznego kroju, dzięki któremu udaje się utrzymać wagę buta na poziomie zaledwie 355 gramów – to już drugi poziom ewolucji obuwia trekkingowego.

WK450 Dirt dostępne są zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej. Model przyciąga wzrok również swoim designem, fasonem charakterystycznym dla sneakersów i nasyconymi lub stonowanymi kolorami. Na szczególną uwagę zasługuje wariant w kolorze seledynowym, wzbogacony czarnymi i kremowymi wstawkami.