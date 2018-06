Nowe informacje o okularach AR Magic Leap One

Magic Leap One to jedna z najdłużej wyczekiwanych premier na rynku urządzeń AR – technologię stojącą za projektem poznajemy kawałek po kawałku już od 2015 roku. Oczekiwanie na produkt zbliża się ku końcowi: producent zaprezentował właśnie ostateczną wersję headsetu AR.

Magic Leap One to przenośny, samodzielny headset rzeczywistości rozszerzonej składający się z okularów, mikrokomputera i kontrolera. Gogle charakteryzują się osobliwą urodą rekwizytu z filmu o szalonych naukowcach, ale to nie ich wygląd jest najważniejszy, a możliwości. Headset wyposażony będzie w szereg kamer i czujników rejestrujących ruchy głowy i gałek ocznych użytkownika oraz obiekty znajdujące się w polu jego widzenia. Dodatkowo Magic Leap One otrzyma specjalną kamerkę do nagrywania przeżyć w AR. Pasek utrzymujący gogle na głowie posiada system przestrzennego audio, ale nie odtwarza dźwięku bezpośrednio do uszu użytkownika, dzięki czemu słyszy on także odgłosy otoczenia. Urządzenie będzie charakteryzowało się szerokimi możliwościami personalizacji: do headsetu będzie można dobrać szkła korekcyjne, wyściółki na czoło i nos oraz dodatkowe paski zwiększające stabilność urządzenia.

Poza headsetem użytkownik Magic Leap One będzie nosił ze sobą Lightpacka – mikrokomputer, który odpowie za przetwarzanie danych zgromadzonych przez kamery i sterowanie goglami. Będzie go można nosić w kieszeni lub przymocować do ubrania za pomocą specjalnego paska. Integralną część zestawu stanowi także kontroler działający w środowisku o sześciu stopniach swobody. Magic Leap One będzie dostępny w wersji deweloperskiej najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. We „wczesnym dostępie” zestaw ma być dostępny w cenie ok. 11 000 PLN, ale cena headsetu po wejściu do regularnej sprzedaży ma kształtować się w okolicach 5 000 PLN.