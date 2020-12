Android Auto nareszcie dostępny w Polsce

Do tej pory, by skorzystać z Androida Auto w Polsce, konieczne było pobranie aplikacji spoza Sklepu Play. Już wkrótce to się zmieni – program oficjalnie wchodzi do naszego kraju.

Udostępnienie Androida Auto w Polsce jest częścią dużej ekspansji ogłoszonej właśnie przez Google – usługa ma trafić do 36 państw. Aktualizacja dotyczy przede wszystkim naszego kontynentu: apka trafi m. in. do Holandii, Belgii, Szwecji, Norwegii, Danii, Portugalii i na Islandię, jak również do większości krajów Europy Wschodniej. Z Androida Auto skorzystają także kierowcy w Turcji, Armenii, Tajlandii, Indonezji, Angoli i Botswanie. Program zadomowi się na nowych rynkach w ciągu kilku najbliższych miesięcy.



Aplikacja będzie dostępna dla posiadaczy urządzeń z Androidem w wersji od Lollipop 5.0 do Pie 9.0; od Androida 10 była ona dostępna jako część systemu. Android Auto umożliwia powiązanie smartfona z kompatybilnym systemem inforozrywki w samochodzie i korzystanie z najważniejszych aplikacji (Map Google, serwisów streamingowych czy telefonu) z poziomu ekranu multimedialnego, a nie telefonu. Coraz więcej deweloperów decyduje się także na stworzenie dedykowanych wersji aplikacji na Androida Auto – już wkrótce dołączy do nich np. polski Yanosik.